第一次抱谢霆锋哭了！82岁谢贤首吐真心话 香港艺人谢霆锋近期为美食节目《锋味》第二季每集都会邀请不同嘉宾到不同的城市品尝当地美食，进行交流。节目自播出后，讨论度高居不下，最新一期更邀来爸爸谢贤及干妈汪明荃当嘉宾，聊起许多关于他的童年往事，谢贤更首次曝光第一眼看到谢霆锋的感受。

（图：微博）

（香港30日讯）香港艺人谢霆锋近期为美食节目《锋味》第二季每集都会邀请不同嘉宾到不同的城市品尝当地美食，进行交流。节目自播出后，讨论度高居不下，最新一期更邀来爸爸谢贤及干妈汪明荃当嘉宾，聊起许多关于他的童年往事，谢贤更首次曝光第一眼看到谢霆锋的感受。

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在最新一期的节目中，请来谢贤、汪明荃与张一山担任嘉宾。谢贤与谢霆锋父子俩互相调侃，逗乐现场众人。期间在做菜的环节中，谢贤聊到与汪明荃在合作拍摄电视剧《千王之王》时，就是儿子谢霆锋出生的那一年。

《锋味》第二季最新一期节目邀来谢贤、汪明荃和张一山担任嘉宾。（图：微博）

谢贤忆起当时的情境，称在拍摄到一半时，突然接到电话通知儿子出生了，他立即就把正与自己对戏的汪明荃推开赶到医院，然而在第一眼看到儿子的那一刻，他说的第一句话却是“这么丑！”

听到这里，在场的人都忍不住笑翻，而当事人谢霆锋也非常傻眼，不过在下秒机智回嘴：“像你！”再度逗乐众人。随后，谢贤坦言，当时抱着儿子的时候，自己其实已经哭了。

父子俩一来一往斗嘴逗乐不少网民，大家纷纷大赞：“谢贤竟然这么可爱”、“这对父子也太搞笑了吧”，也有部份网友非常羡慕两人的好感情：“可以这样互相调侃，感情一定很好”、“父子相处好像兄弟，好羡慕”，意外掀起热议。

谢贤忆起谢霆锋出生时的情景，笑言第一句话是说：“这么丑！”