The Edge民调：多数认表现中规中矩‧“给新政府时间会进步” 英文财经杂志《The Edge》的一项调查结果显示，绝大部份的受访者认为新政府上任至今的表现中规中矩，但是如果给他们更多时间，相信会愈加进步。

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）英文财经杂志《The Edge》的一项调查结果显示，绝大部份的受访者认为新政府上任至今的表现中规中矩，但是如果给他们更多时间，相信会愈加进步。

广告

39%认打贪表现良好

调查结果显示，近33%受访者对政府在国家管理与处理重大问题的表现给予中等评价，另三分之一给予佳评，其余则认为欠佳与糟糕。

希盟政府上任后积极打击贪污，尤其在调查一马公司（1MDB）弊案方面的表现给予人民信心，因此有39%的受访者认为政府在打击贪污方面的表现良好，但是有41%的受访者认为“可以做得更好”。

同时，有16%的受访者认为我国政局与一年前相较更好，51%则认为有稍微好转的迹象，但是仍存在很多问题，22%认为更糟，11%则没有看到实质改变。

44%认经济政策朝正确方向

在直接影响人民钱包的经济方面，44%的受访者坦言，不是所有为纾缓人民生活负担而宣布的政策是对的，但是相信新政府正朝正确的方向前进，然而有近30%的受访者认为，政府没有解决真正的问题。

广告

近37%的受访者认为，我国目前的经济前景与机会与一年前没有太大分别，近35%的受访者认为目前更好，另外28%则认为目前更糟。

41%认以后表现更好

在国家经济方面，近半或49%受访者认为现在太早下定论，27%受访者表示看到希望，约23%则不相信新政府能提升国家经济。

无论如何，多达41%的受访者都认为，如果给现任政府更多时间，他们能表现得更好。

广告

受访者明年最关注的课题是经济成长，其次是生活成本，以及宗族或宗教紧张。

这项线上调查在本月1至14日进行，共获5105名受访者参与，以雪隆地区的受访者为最多数；年龄方面以25至35岁占33%，36至45岁及46至60岁分别占25%。