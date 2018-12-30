敦马：加上种族间差异‧贫富悬殊可致严重骚乱 首相兼土著团结党主席敦马哈迪说，贫富差距加上不同种族之间的贫富悬殊非常危险，将会爆发更严重的骚乱。

（图：星洲日报）

（布城29日讯）首相兼土著团结党主席敦马哈迪说，贫富差距加上不同种族之间的贫富悬殊非常危险，将会爆发更严重的骚乱。

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他为第二届土团党代表大会开幕礼致词时说，种族无法改变，但是贫富差距可以被缩减，为了避免种族骚乱，土团党有责任减少贫富之间的差距。

有责任减贫富差距免骚乱

“骚乱会为大马人民带来灾难，虽然不一定会发生，但是我们必须排除这个可能性。”

他说，土团党成立的目的就是要拯救马来人和土著，虽然土团党不是巫统的继承者，但是需要为马来人和土著负起责任。

“这种想法是种族主义者吗？在单一种族的国家，一旦贫富悬殊的差距过大，就会发生骚动、内战，国家就会毁灭。”

接受前巫统党员有条件

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马哈迪说，土团党不会轻易接受前巫统党员，而是需要附带条件，首先必须退出巫统和成为独立人士，作为对希盟和土团党忠心支持的诚意。

他说，土团党不会接受一群前巫统党员加入，而是以独立的个人加入，他们的纪录会受到仔细调查。

行动党元老林吉祥（前排左起）、公正党主席拿督斯里安华、诚信党副主席哈沙努丁（后排左起）和行动党副主席古拉一起出席土团党代表大会开幕礼。

先做独立人士 展现效忠诚意

“如果获得接受加入的前巫统人，在第15届大选都不能担任职位，是很长的一段时间，但是诚意的测试不能加速，只有真的诚心诚意的人，已经抛弃巫统文化的人，才能够担任职务。”

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他说，土团党不会让前巫统人在党内发展他们的想法，那是巫统的方式，土团党会保持干净，他们将会吸纳土团党的文化，与党员合作。

“巫统的人的确做错了，我无需再多说。但是不是巫统做错了，我们就要责怪所有马来人？许多人不愿意看到土团党接受前巫统党员加入。他们害怕这些人引入巫统的文化。”

政府虽上轨道需时降物价

马哈迪说，目前国债获得妥善处理、政府机构也已恢复廉洁的管理及运作；但可惜的是，人民特别是较贫穷的阶层仍面对生活费过高的压力。

他补充，目前政府正努力降低物价，虽然需要一些时间，但相信生活费肯定会下降。

土团党有1210名代表一身红衣出席代表大会开幕礼，这是该党第二届代表大会，也是在大选获得政权后的首次大会。

无法随意派钱人民

他表示，前朝政府曾随意派钱给人民，但希盟政府无法这样做，除了不要滥用公款，也因为必须将不少的国家收入用来偿还国债及高利息。

“如果我们不还债，我们将面对破产的情况，如果破产，我们的所得都必须用来偿还债务，完全没有钱可用来帮助人民，这是前朝政府所造成的灾难。”

他说，人民因为物价及服务价格高而受苦、政府机构的服务也因为贪污而变贵、生意人面对的情况更糟糕，因为被迫缴纳不符合法律规定的税款。

“国家的座右铭变成‘金钱就是王道’，政府机构、政治等一味的往钱看，不利合法或非法；这些都对国家造成破坏，尤其是钱财方面，巫统也从一个民主政党变成独裁，首要任务为保持他们的最高领导层，他们将所偷盗的钱分派给人民以取得支持，这也造成贪污文化泛滥。“他透露，一些看不过眼情况的巫统领袖尝试将巫统带回原本的轨道，但他们的建议被最高领导推翻，因为最高领导不认为服务国家及人民可俘虏民心，反而觉得需要以金钱贿赂；如果不够钱，就以政府的名义借钱，但实际上那些款项被盗用来收买人心。