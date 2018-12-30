陈日佳‧希盟执行禁烟与废考政策
另外一项值得赞扬的利民政策则是废除小学的年中和年终考试现在的教育制度注重的是从游戏中学习，终生学习以及发掘自身的优点;而不是注重背书能力与考试技能。政府在制定新政策时必须确保政策能带领国家发展往更好的方向，而不只一味讨好民众。希腊2009年年所引发的债务危机正是因为该国以前过度利民福利措施。
无可否认，509大选改变了马来西亚的历史。虽说人民的力量改变了国家的命运，但是在过去这半年来，政府的改革面对了一连串的阻力。除了希盟政府所谓的前朝政府所留下的手尾以外，另一点则是泛滥的民意。
许多选民以为自己手中的一票改变了政府，开始得意忘形，动不动就以选票威胁政府。世界上各地的政府所面对的同样一个问题就是几乎所有措施和政策都会获得民众支持，但是还是有政府为了国家未来的前途而勇敢付诸行动。除了佩服这些当政者的勇气外，我们也应该学习他们究竟如何面对赢得民众支持。
记得2008年当时民联赢得槟州和雪州政权后，马上就实施减少使用塑料袋的策略。除了限定无胶袋周末以外，还规定消费者必须缴费获得胶袋。
当时这个政策引起极大反弹除了受环保组织欢迎以外，有些消费者组织认为这种做法对消费者带来不便。塑料袋制造商投诉打击生意;当时的国阵联邦政府批评民联政府的违背民意，更有组织警告民联政府在下届大选流失选票的可能性。民政党更与塑料袋厂商免费派胶袋以示抗议等等。2013年后，这像政策不仅获得民众支持，连其他国阵州政府也相续推出类似的措施，最后也变成了联邦政府的政策。
今天，我们已经鲜少听到有人埋怨这项措施。即使是在市场的大妈们认为这项措施虽然有时候会造成不便，但是也会为了环保而支持。
同样的，今天希盟政府欲推动的扩大禁烟区域也是面对同样的问题。世界各国禁烟的措施说起来10天10夜都不够，除了因为已经有科学证实的危害健康和环保以外，还包括未熄灭的烟蒂引发火灾问题等等。还有在马来西亚非常严重的就是驾驶汽车或是骑摩多车时随手丢烟蒂。
我觉得很多反对扩大禁烟区域的言论很奇怪。例如有些餐馆或是传统咖啡店会认为这种做法会影响生计。某传统咖啡店商会更预言禁烟将会导致传统咖啡店倒闭！这一个说法其实很奇怪，这个国家非烟民人数比烟民高数倍，在餐馆或是传统咖啡店禁烟为何会导致顾客人数下跌？禁烟后不是会吸引更多非烟民光顾吗？另外，赚钱难道会比自己的健康更重要吗？
还有一项鲜少有人提到的就是1994年颁布的职业安全与卫生法。这项法律规定所有雇主有责任和义务确保雇员在安全与健康的环境下工作，也确保所有人在该场地内的安全。这项法律不仅仅适用于建筑工地或是工厂，还包括餐馆。即使餐馆内有划分吸烟区，它仍然不能避免员工暴露在二手烟的环境里。因此政府可以援用此条例控告餐馆持牌人。
世界各地的政府之所以积极禁烟是因为吸烟所引发的疾病所带来的沉重国家医药负担。
英国法律禁止驾车人士载着儿童吸烟;日本则规定只能在指定的封闭空间吸烟，越来越多国家要统一单一香烟包装等等。
另外一项值得赞扬的利民政策则是废除小学的年中和年终考试现在的教育制度注重的是从游戏中学习，终生学习以及发掘自身的优点;而不是注重背书能力与考试技能。
政府在制定新政策时必须确保政策能带领国家发展往更好的方向，而不只一味讨好民众。希腊2009年年所引发的债务危机正是因为该国以前过度利民福利措施。
直到目前为止，世界上仍未有一个国家因为禁烟和糖税的课题而在大选败北;但是因为财政管理不当而下台的政府多不胜数。
放胆去做禁烟和废除考试吧！
文章来源：
星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2018.12.30
陈日佳‧希盟执行禁烟与废考政策
无可否认，509大选改变了马来西亚的历史。虽说人民的力量改变了国家的命运，但是在过去这半年来，政府的改革面对了一连串的阻力。除了希盟政府所谓的前朝政府所留下的手尾以外，另一点则是泛滥的民意。
许多选民以为自己手中的一票改变了政府，开始得意忘形，动不动就以选票威胁政府。世界上各地的政府所面对的同样一个问题就是几乎所有措施和政策都会获得民众支持，但是还是有政府为了国家未来的前途而勇敢付诸行动。除了佩服这些当政者的勇气外，我们也应该学习他们究竟如何面对赢得民众支持。
记得2008年当时民联赢得槟州和雪州政权后，马上就实施减少使用塑料袋的策略。除了限定无胶袋周末以外，还规定消费者必须缴费获得胶袋。
当时这个政策引起极大反弹除了受环保组织欢迎以外，有些消费者组织认为这种做法对消费者带来不便。塑料袋制造商投诉打击生意;当时的国阵联邦政府批评民联政府的违背民意，更有组织警告民联政府在下届大选流失选票的可能性。民政党更与塑料袋厂商免费派胶袋以示抗议等等。2013年后，这像政策不仅获得民众支持，连其他国阵州政府也相续推出类似的措施，最后也变成了联邦政府的政策。
今天，我们已经鲜少听到有人埋怨这项措施。即使是在市场的大妈们认为这项措施虽然有时候会造成不便，但是也会为了环保而支持。
同样的，今天希盟政府欲推动的扩大禁烟区域也是面对同样的问题。世界各国禁烟的措施说起来10天10夜都不够，除了因为已经有科学证实的危害健康和环保以外，还包括未熄灭的烟蒂引发火灾问题等等。还有在马来西亚非常严重的就是驾驶汽车或是骑摩多车时随手丢烟蒂。
我觉得很多反对扩大禁烟区域的言论很奇怪。例如有些餐馆或是传统咖啡店会认为这种做法会影响生计。某传统咖啡店商会更预言禁烟将会导致传统咖啡店倒闭！这一个说法其实很奇怪，这个国家非烟民人数比烟民高数倍，在餐馆或是传统咖啡店禁烟为何会导致顾客人数下跌？禁烟后不是会吸引更多非烟民光顾吗？另外，赚钱难道会比自己的健康更重要吗？
还有一项鲜少有人提到的就是1994年颁布的职业安全与卫生法。这项法律规定所有雇主有责任和义务确保雇员在安全与健康的环境下工作，也确保所有人在该场地内的安全。这项法律不仅仅适用于建筑工地或是工厂，还包括餐馆。即使餐馆内有划分吸烟区，它仍然不能避免员工暴露在二手烟的环境里。因此政府可以援用此条例控告餐馆持牌人。
世界各地的政府之所以积极禁烟是因为吸烟所引发的疾病所带来的沉重国家医药负担。
英国法律禁止驾车人士载着儿童吸烟;日本则规定只能在指定的封闭空间吸烟，越来越多国家要统一单一香烟包装等等。
另外一项值得赞扬的利民政策则是废除小学的年中和年终考试现在的教育制度注重的是从游戏中学习，终生学习以及发掘自身的优点;而不是注重背书能力与考试技能。
政府在制定新政策时必须确保政策能带领国家发展往更好的方向，而不只一味讨好民众。希腊2009年年所引发的债务危机正是因为该国以前过度利民福利措施。
直到目前为止，世界上仍未有一个国家因为禁烟和糖税的课题而在大选败北;但是因为财政管理不当而下台的政府多不胜数。
放胆去做禁烟和废除考试吧！
文章来源：星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2018.12.30