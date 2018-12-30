慕加希：用字“兄妹”没不妥‧“致努鲁公开信不浪漫” 首相署部长拿督斯里慕加希本月25日致给峇东埔国会议员努鲁的公开信中使用了古典马来文，他表示这不是“罗曼蒂克”（romantic），而是要强化马来文学。

慕加希致给努鲁的公开信获得网民热烈的讨论。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）“这封信不浪漫，使用的文字志在强化马来文学。”

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首相署部长拿督斯里慕加希本月25日致给峇东埔国会议员努鲁的公开信中使用了古典马来文，他表示这不是“罗曼蒂克”（romantic），而是要强化马来文学。

用古典文字强化马来文学

慕加希热爱马来文学，他说，他看不出使用“兄”（kekanda），以及“妹”（adinda）有任何不妥之处，这反而体现古典马来文之美。

他今日在槟城医院祈祷所推介一项活动后说：“这课题显示我们的文学造诣低，他们没有意识到，他们喜欢的事物在贬低文学，包括家兄和舍妹的称呼，不是很悦耳动听吗？”

慕加希重申，努鲁的裸辞党职决定让各界震惊，他写这封信的其中一个目的是要促请她重新考虑辞职的决定。

“我不是第一天认识努鲁，我们同在一个舞台上，尽管我比她年长很多，但我是看着她成长。”询及努鲁依莎是否已回复，他说：“这是秘密，我不会说明此事。”