劝勿辞党职以“兄妹”相称‧努鲁：慕加希公开信不妥 裸辞党职的努鲁形容首相署部长拿督斯里慕加希，在脸书撰写的“来自西班牙科尔多瓦（Cordova）致努鲁的公开信”，不只不妥当（inappropriate），也在自贬身份（condescending）。

努鲁指慕加希致给她的公开信不妥当，也形如在自贬身份。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）裸辞党职的努鲁形容首相署部长拿督斯里慕加希，在脸书撰写的“来自西班牙科尔多瓦（Cordova）致努鲁的公开信”，不只不妥当（inappropriate），也在自贬身份（condescending）。

广告

指慕加希也自贬身份

努鲁今日在慕加希发表公开信4天后，在推特撰文回应指说她已告诉慕加希以上的看法，并促慕加希专注探讨实际的课题。

慕加希于本月25日，在从科尔多瓦前往马德里的3小时路程中，写了这封公开信给努鲁，言语中透露他对努鲁裸辞党职的不舍导致失眠，并劝勉努鲁重新考虑此决定。

他在公开信中与努鲁“兄妹”相称（kekanda、adinda），并促请努鲁作为“烈火莫熄公主”，应慎重考虑回到带领大马青年彻底完成改革国家的轨道上。

慕加希还使用了诸如“前方的改革旅程还很漫长，新马来西亚需要你”等字眼，希望努鲁能回心转意。

慕加希这篇在脸书的贴文获得网民的热烈讨论，至今已有2万6000个留言和被转发了8800次。

广告

前首相拿督斯里纳吉也在脸书撰文，揶揄慕加希到底为努鲁失眠了多少个晚上？纳吉也劝告慕加希若还不能入睡，就向真主祷告。