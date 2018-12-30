敦马嘲讽前朝领袖指手划脚‧“执政时为何没解决问题” 首相兼土著团结党主席敦马哈迪指出，前朝领袖尝试教导希盟政府如何处理他们所留下来的问题，并反问：“如果他们那么厉害，为甚么不在执政时就解决那些问题”。

马哈迪（左三）出席第14届大选赢得政权后举行的土团党代表大会，左起为总秘书拿督马祖基、总裁丹斯里慕尤丁，右起为副主席丹斯里阿都拉昔和拿督阿都拉昔、署理总裁拿督斯里慕克力。（图：星洲日报）

（布城29日讯）首相兼土著团结党主席敦马哈迪指出，前朝领袖尝试教导希盟政府如何处理他们所留下来的问题，并反问：“如果他们那么厉害，为甚么不在执政时就解决那些问题”。

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他今晚为第二届土团党代表大会发表开幕演词时说，可惜的是，人民已经感到厌恶，不再关注前朝政府的错误，只想看到希盟政府复苏国家的结果；很多人民甚至不关注政府对前朝领导所采取的法律行动。

指前朝仍有隐藏弊端存在

他表示，虽然希盟政府已执政逾7个月，但目前仍可在政府机构找到过去被隐藏的问题。

马哈迪强调，总检察署已初步提控涉及贪污及滥权的前朝领袖，这并不是为了报复，而是尊重法律的做法；但让他失望的是，他们明显做错却否认有罪。

“如果没有按照法律程序处置，我们将被指责为出气和报复；但是法律行动需要时间，为了显示我们依据法律治国，我们必须接受延迟的法律程序。”

为抗巫统 土团只能接受土著

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马哈迪指出，土团党只接受马来人及土著为党员因为马来人还无法接受多元种族的政党，而如果没有马来选民的支持，没有一个政党可以打败巫统。

他说，土团党是大马马来人及土著的政党，设立该党是因为巫统不再以保护马来人及土著利益为优先，巫统自2003年后已不再秉持原则，沦为成为巫统领袖致富的工具，贪污风气也随之发扬。

他补充，那些意识到巫统已改变初衷的巫统领袖选择退出巫统成立新政党，而这新政党如果要获得马来人的支持，就必须成为马来人的政党。

希盟成执政党不能自大

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马哈迪认为，希盟不能因为成为执政党就变得自大，因为上苍及人民都讨厌自大的个性；如果变得自大，这些胜利将不再重复。

“我们不应该只为胜利感到高兴，因为这也是很重大的责任，我们有责任兑现大选前及希盟竞选宣言的承诺。”

他表示，土团党展开第一次会员代表大会时，只是一个被认为是无能的反对党；而这一次却出现身份的切换，成为执政党的盟党之一。

“我们必须要感恩，虽然我们相信这些胜利源自于党员及盟党的努力，我们意识到那也是上苍的决定，但是不要忘记，我们向上苍寻求一些东西，如果我们本身没有努力也不会实现。”

新政府目标没变 要成先进国

马哈迪说，新政府的目标还是一样，就是要马来西亚成为先进国，但如果国民之中有一部份人依然不如其他国民那样进步，这样的先进国是没有意义的；他也劝告马来人，拿拐杖不代表高尚，唯有脚踏实地才能真正成为高尚之人。

“我们不要成为富有国之中的贫困群体，而是与来自各族的全民一起享福。”

劝勿依赖拐杖要脚踏实地

他告诫马来人不要自欺欺人，若还是别人的劳工，就算自称为老板（Tuan）也没有意义。

“我们不要自己骗自己，称呼自己老板不代表我们就是老板，如果我们还是别人的劳工。”

马哈迪说，有人认为如果政府停止援助才能达到进步，但奇怪的是，有这样想法的人正是因为获得政府的援助才有所成就，并被赋予机会，成为政府官员。

“能力弱的人，拐杖可以帮忙，但这样的援助不一定要持续，拥有能力后就必须放下拐杖。”