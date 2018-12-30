医生：严重伤害脊椎骨‧“人叠人挑战”会造成瘫痪 继各自杀式挑战“Keke Challenge”和“Momo Challenge”引起热潮后，网上新传人叠人挑战（Tindan Challenge），骨科医生表示该游戏将使人瘫痪，促国人勿模仿以免造成脊椎骨严重的伤害！

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）继各自杀式挑战“Keke Challenge”和“Momo Challenge”引起热潮后，网上新传人叠人挑战（Tindan Challenge），骨科医生表示该游戏将使人瘫痪，促国人勿模仿以免造成脊椎骨严重的伤害！

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人叠人挑战是指一人坐在底部为基点，第二人坐底部人的背部，再有一人踩着底部人的肩膀，同时坐在第二人的背部，第三人同样以借力的原理一层叠一层，以此类推。

骨科医生马于丁莫哈末（Mahyuddin Mohamed）日前在脸书发文警告所有挑战者，若执意挑战将提高瘫痪、骨折、脊髓损伤、脱位关节和脊柱侧弯等风险伤害。

他促请网民勿轻易模仿相关视频或影像，以免造成难以挽回的后果。

“若因此而发生意外导致瘫痪，你将永远瘫在床上受苦一辈子。”