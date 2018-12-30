赛沙迪：遏止金钱政治‧“赞成党选一人一票制” “若不落实一人一票的党选机制，将会造成金钱政治，因为若延用过去的投票模式，你可以很容易贿赂200名代表，一旦落实一人一票制，就很难去贿赂30万名党员。”

（吉隆坡29日讯）土著团结党青年团团长赛沙迪赞成土团党党选落实“一人一票”制，并将由党最高领导层制定相关细则。

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他说，这是青年团向来的主张，因为这将可让党领导层听到基层的声音，同时也可遏止金钱政治及军阀（warlord）主义。

“若不落实一人一票的党选机制，将会造成金钱政治，因为若延用过去的投票模式，你可以很容易贿赂200名代表，一旦落实一人一票制，就很难去贿赂30万名党员。”

他今日为土团党青年团大会辩论环节做总结后，在新闻发布会上指出，这也是党领导层与党员所欲打造的新政治环境。

询及将投票年龄降低至18岁时，也是青年及体育部长的赛沙迪重申，他将在明年向内阁提呈此事寻求通过，而此事也获得希盟成员党青年团的共识。

促设特委会审核入党者

他也在会上重申，青年团主张成立一个特别委员会，以审核欲加入土团党的前巫统领袖，并对他们设下入党条件，即须证明清廉，公布财产、及对过往所做过的错事道歉。

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他说，这是获得青年团一致认同的共识，即必须对欲加入土团党的前巫统领袖做特别严格的审核。

他建议该委员会由该党总裁丹斯里慕尤丁，或署理总裁拿督斯里慕克力领导，成员必须包括青年团及妇女组的代表。

传土团青要敦马任满5年

赛沙迪不正面回应

土团党青年团的辩论环节闭门进行，且没有公开大会提案内容，如今流传土团党青年团的其中一个提案，是要求首相敦马哈迪任相满一届，也就是5年的任期！

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然而，土团党青年团团长赛沙迪却不愿正面回应此事，他仅说：“我认为这样的课题，应该在土团党理事会上讨论。”“最重要的是，遵守希望联盟的共识，就如敦马哈迪多次强调的。”

目前，希盟的共识是马哈迪在任相2年后，将首相棒子交给公正党主席拿督斯里安华，由安华出任第8任首相。

尽管媒体频频询问青年团大会上是否有出现这样的提案，赛沙迪却不否认，也不愿意承认此事。

“我们讨论了很多事，至于通过的提案，我需要再详细看过，但一般上这样的课题必须带上希盟党主席理事会去讨论。”