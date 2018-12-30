公会：恐导致100油站倒闭‧盼重检讨每周报油价 大马石油商公会主席拿督凯鲁安努亚指出，全国油站业者会确保汽油和柴油继续供应充足，但由衷希望政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站可能挨不过寒冬，预估明年将会有100家油站倒闭，一些油站被迫缩短营业时间！

大马油站业者公会呼吁政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站将面对巨大亏损，一些油站被迫歇业！（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙亚南29日讯）大马石油商公会主席拿督凯鲁安努亚指出，全国油站业者会确保汽油和柴油继续供应充足，但由衷希望政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站可能挨不过寒冬，预估明年将会有100家油站倒闭，一些油站被迫缩短营业时间！

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会确保汽油供应充足

他说，该会并没有威胁政府或罢卖抗议，相反会确保汽油供应充足。

不过，他强调，政府贸然恢复推动每周宣布新油价政策，对于业者相当不公平，尤其该会推算下周油价将会降价30仙，全国业者可能面对的亏损高达6200万令吉。

“在2014年实施每周宣布油价政策时，当时全国油站就已面对4200万令吉亏损，而且倒闭的油站逐年增长。”

凯鲁安努亚今午与300名油站业者交流后召开新闻发布会表示，2017年倒闭的油站约50家，今年预估攀升至70家，明年可能因油价新政策后倒闭的油站进一步增加至100家。

他说，政府若持续推动每周宣布油价机制，全国油站可能为了减缓亏损窘境，缩短营业时间，一些24小时油站减至18小时，即凌晨12时到清晨6时停止营业。

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他补充，油站佣金已10年未获批准调涨，但营业成本却一直在增加，包括人力薪资、水电费、租金和其它费用都大幅调涨，油站如今取得的赚幅其实非常微薄，一些甚至面临亏损和倒贴。

“本会希望政府能重新检讨这项政策，包括我们建议从每周宣布油价，改为每个月宣布油价，油站面对的亏损就会减缓。”

盼批准调高佣金

凯鲁安努亚说，该会希望政府能批准调高佣金，即汽油从如今的每公升12.19仙调高到15仙，柴油从每公升7仙调高到15仙。

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他说，相比其他国家，大马油站的佣金太低，若能调高佣金，油站业者就能平衡盈利，面对油价浮动也比较不会受到影响。

他补充，低油价对于业者并不是问题，业者也很欢迎低油价。

“低油价会降低生活成本，也有助于油站维持成本，所以油站无惧低油价。”

收集签名向敦马呈备忘录

另外，凯鲁安努亚披露，该会将会收集全国油站业者的签名后，于明日提呈备忘录给首相敦马哈迪。

他说，今日出席的油站业者签名外，也开放在网上让那些未能出席的油站业者签名。

“我们希望政府能听取我们的诉求，重新检讨每周宣布油价机制，否则越来越多油站面对亏损、被迫削减劳工或倒闭。”

他强调，全国油站有3500家，80%员工是本地人，若油站被迫削减人力或倒闭，苦的是人民。

李存敬：油站总是“吃亏”

霹雳州油商公会主席李存敬表示，作为终端销售汽油的油站零售业者，他们无法控制油价，但他们还是要定期向汽油批发商购买燃油储备。

他说，当油站以较高的价格买入汽油，政府却宣布隔天降价，等同于油站以更高的成本来卖更低的价钱，试问油站如何不亏损？

相反，当政府宣布隔天油价调高时，许多消费者就会第一时间冲去添油，油站同样面对损失。

“消费者都很聪明，所以无论怎样的情况下，油站都是“吃亏”，而这样的恶性循环，会让油站一直亏损。”