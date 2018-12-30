阿兹莎：不会边缘化任何种族‧发展计划 照顾全民福祉 副首相拿督斯里旺阿兹莎强调，为了人民的福祉，政府在实行发展计划时不曾将任何种族或宗教边缘化。

旺阿兹莎（左三）在沙州副首长兼州旅游、文化及环境部长刘静芝（左二）的陪同下，为全国圣诞节门户开放活动主持开幕仪式，州元首朱哈（右二）伉俪见证。（图：星洲日报）

（沙巴‧亚庇29日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎强调，为了人民的福祉，政府在实行发展计划时不曾将任何种族或宗教边缘化。

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她表示，政府每年都会拨出巨额款项给包括学校在内的宗教团体，包括在2019年预算案中拨款5000万令吉给国民型华小、淡小、政府资助宗教学校和宗教学校等，证明政府在捍卫各族权益方面的承诺和诚意。

她呼吁各族群彼此协商和共同发展国家，摒弃嫉妒他族的想法，并相信只要人民团结一致，国家的未来一片光明。

也是联邦妇女、家庭及社会发展部长的旺阿兹莎是今晚在联邦旅游、艺术及文化部举办的全国圣诞节庆典上承诺，政府将会透过良好及廉洁的管理，致力提高国家经济，确保每个发展计划顺利执行。

她表示，任何影响人民团结和国家稳定的行动都应该避免，包括为了利益而做出的煽动和诽谤都必须给予拒绝。

1万5千民众参与

2018年全国圣诞节门户开放活动今晚在亚庇独立操场热烈进行，约1万5000名民众参与，不分宗教种族，共庆圣诞佳节。

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此项活动由联邦旅游、艺术及文化部负责在亚庇举行，甫延任的沙巴州元首敦朱哈马希鲁丁亲临主持。