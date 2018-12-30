安焕然‧雨后，会有春笋吗 敦马是有政治理念的，那就是马哈迪主义。没变过。不管你喜欢不喜欢，选不选他，509前509后，他的政治行为彻头彻尾是马哈迪主义。看不明白的只是大部分被“骑马杀鸡”。情绪冲昏了头的选民。

岁末，赶写着论文还稿债。

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整理资料，重阅1987年许光道受邀前来新山演讲的报道，很感慨。

1987年5月，新山乡青团联络工委会邀请当时国内极具争议性的政经评论员许光道，前来发表“为华社的文化，政治，经济趋向求答案”专题演讲。许光道在会上指出，马来西亚的种族斗争，只是统治阶级为榨取被统治阶级的经济利益而制造出来的一种斗争“烟幕”。由于人数极少的统治阶级成功榨取了马来西亚绝大部分的财富。为了掩人耳目，以保障既得利益，因此，“种族斗争”被借用来分化庶民中的各种族。

许光道在讲座上吁请华人社会应看清真正的“斗争对象”，若是跳不出统治阶级所设的“种族斗争”烟幕，华社无论如何努力，也不可能改变马来西亚的命运，建立一个公平安乐的国家。

当年这场高水准的讲座，吸引了一千多名观众出席听讲，是新山主办讲座罕有的现象，轰动一时。

如今，变天了。但在“新马来西亚人”的欢呼声中却仍还在重提“种族斗争”，你说，这是进步？还是倒退？是要回到30年前的苦闷空间里去吗？

政客们在空喊“新马来西亚人”。请问“新马来西亚人”的内涵是什么？如果和二三十年前的认知格局没差多少，和前朝巫统的思维是一样的，何来“新“的马来西亚人？

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我是支持“新马来西亚人”的呼声的支持张念群，挺“全民教育部长”马智礼当然，支持归支持，“新马来西亚人”的塑造，更重要的是：。教育部要更用心，更诚心，更有决心，从各种教育政策上具体落实“新马来西亚人”的国民素质塑造呀！这样我们的国家才会有希望。我怕的只是，教育部长和副部长的改革决心不够坚定，不够彻底。这是我的最大担忧。改革这事，可不好ü转啊！

举目当今政坛，不论朝野，主干之事不专注，尽在旁枝末节上吵吵闹闹。实在是看不下去。

我为什么一直要说“政治理念”？海伍德（Andrew Heywood）“政治的意识形态”指说：政治理念或意识形态可说是鼓舞了政治行动。

一方面，无疑地，政治人物一定需要权力。但另一方面，政治人物通常也不只是为了要拥有权力而求权力。他们也有信仰，价值或理念，取得权力乃是要实现它们。

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我的“书生论政”，本就很简单，不管509前或是509后的今天，都一样。不随着感觉走，不认同“选党不选人”的论调（这一点早在更早的505时就已不认同）。而且始终认定敦马“没有变”，没有放弃“马哈迪主义”。但以他的权谋，会击败纳吉。

敦马是有政治理念的，那就是马哈迪主义。没变过。不管你喜欢不喜欢，选不选他，509前509后，他的政治行为彻头彻尾是马哈迪主义。看不明白的只是大部分被“骑马杀鸡”

情绪冲昏了头的选民。

我认为本年度最佳的政治名言，应是公正党努鲁所说的：“我坚持一些信念和理念。”

绝不是这句话最红，也不用去推敲烈火莫熄公主讲这句话的动机（毕竟她也是以行动来回应她所讲的话）。而是这句话听在心里，至少对我来说，是一种悲愤“坚持”的动力。坚持原则，不忘初衷。

岁末，回顾政治人物讲过的话，有多少是言不由衷的骗话，废话，忽悠和乱骂人。

冬至前后，君子本当不问政。

和女儿随性来到古来普陀村竹园。君子爱竹，常以竹之中空虚心，挺立有节而自喻。然而，究竟是古来圣贤皆寂寞，抑或是修行不够呀！走出山林，又回到现实。摇了摇手机，感慨自己的专栏文章，写得好的，点击率不高。而点击率高的，分享多的，不过是书生论政，心中却是莫名的失落和痛苦。

倒是女儿，打趣的说：“爸爸，去年农历新年的时候，日本的外公外婆也来这里玩呀但外公不抬头望竹，而是低头走入竹林里，傻乎乎又不求所得，开心的找地上有没有新生的笋“。

雨后，真的会有春笋吗？在炎炎的赤道国度，竟是岁末的叩问。