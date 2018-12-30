意甲‧祖云主场小胜‧C罗升至射脚榜首位 C罗本场比赛独中两元，联赛总进球数达到14个，超过皮扬特克，升至射脚榜首位。

（图：法新社）

（罗马30日讯）意甲联赛29日进行了第19轮全部的10场比赛。祖云杜斯主场2比1战胜桑普多利亚，C罗独中两元，升至射脚榜首位。

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比赛开始仅2分钟，祖云就取得梦幻开局，迪巴拉从右路直接将球传给左路禁区附近的C罗，C罗得球后切入禁区，闪开角度直接打门，球弹地后窜入球门。

第33分钟，桑普多利亚角球开出，埃姆雷‧詹解围，裁判在得到VAR组提示后，确定埃姆雷手球犯规，判罚点球，夸利亚雷拉主罚将球打进，桑普多利亚扳平比分。第65分钟，祖云角球开出，球打在了阿莱士‧费拉里的手臂上，裁判直接判罚点球，C罗操刀主罚命中，祖云再次领先。最终比赛以2比1的比分结束。

C罗本场比赛独中两元，联赛总进球数达到14个，超过皮扬特克，升至射脚榜首位。此外，他今年累计进球数为49，以1球之差，无缘连续八年进球50个以上。

AC米兰当日在主场2比1战胜斯帕尔，连续九场未能进球的伊瓜英，在禁区内射门得分，打破持续了866分钟的球荒。亚特兰大在客场对阵萨索洛的比赛中，以6比2豪取胜利，伊利契奇打进3球，上演帽子戏法。拿波利主场3比2战胜博洛尼亚。

另外几场比赛，切沃主场1比0险胜弗罗西诺内，赢得球队本赛季首胜。国际米兰客场1比0小胜恩波利，热那亚主场0比0闷平菲奥伦迪纳，拉兹奥主场1比1战平都灵，罗马客场2比0完胜帕尔马，乌迪内斯主场2比0力克卡利亚里。（新华社）