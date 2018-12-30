江迅‧“大陆用语”登陆台湾是“去大陆化”解药 随着现如今人类科技的不断发展，手机，电脑已是古人口中的“千里眼”，“顺风耳”了，这为人们生活交流提供了最为便利的方式。硕大地球成了一个“村”，人与人之间的交往也越来越密切。语言是桥，也是历史记忆的仓库，文化习惯和思维逻辑都以一种不明言的方式沉淀在其中，因而也就保障了最低限度沟通理解的可能，文化认同是联系两岸同胞的重要纽带。

一个台语词，近日在上海流行：“麦+方”（面包，汉语拼音：都皮昂），这是一个创意字，在台语中，与日本，法国，意大利等国的“面包”发音相似事缘吴宝春面包店刚在上海落户开张，是“台独面包”还是“九二面包”（指九二共识），在两岸成了热议话题。台商吴宝春是世界级面包大师，30年面包人生与灵魂结为一体。政治素人的他一时成了新闻热点人物。位于上海淮海路新天地广场地下，“吴宝春麦+方（面包）店”的人流络绎不绝，买面包要排队，面包店采用开放式厨房，顾客透过玻璃欣赏厨房里师傅们揉面，烘焙的全过程，路人纷纷收住脚步拍照。于是，这台湾词“麦+方（面包）店”，在素来热衷外来语的上海人口中流传。

广告

其实，这些年大陆简体字和“大陆用语”登陆宝岛台湾，已经成为一种新现象。今日台湾小学生已习惯说“穿体能服”，不再说“体育服”了。台湾网络平台常常出现“信息”， “走心”，“靠谱”，“小姐姐”，“吓死宝宝”

等台湾网民以往很少用的大陆词语，如今频频出现。在台湾很多新闻主播和艺人已习惯将“影片”改称“视频”，把“网路”称为“互联网”早些年，台湾最初把手机称为“行动电话”，现在也跟着大陆人叫“手机”。有网民发贴说，一位曾在北京工作过的年轻女子，回到台中老家，说话都是“我觉得今天特别开心”，‘这碗汤味道特别棒’，‘这样肯定挺麻烦’......她嘴边经常挂着大陆习惯的词，她身边的台中同事和家人也不觉得有什么异样的感觉。

像“土豪”，“网红”，“靠谱”，“小鲜肉”，“高富帅”，“高颜值”等，早年大陆流行的网络词语，已完全融入台湾人生活，在两岸都有认同度。随着两岸交流的日益热络，大陆，台湾的时髦用语越来越趋同。如“山寨”，“雷人”等词汇，都被高频率运用，台湾的网络族群都不陌生。据台湾媒体报导说，台湾民众对大陆网友票选，排名前三位的流行语都很熟悉，排名第一的“山寨”一词，早已被岛内熟知而流行。

这些年，大陆影视剧在台湾颇受欢迎，台湾人越来越爱追看大陆影视剧。由此，逐步看懂屏幕上的简体字，渐渐适应使用“大陆用语”。“延禧攻略”在台湾受到热捧。这部精致历史剧是“去大陆化”的解药。大陆用语因发音琅琅上口，形容事物又贴肉到位，于是在台湾流行，融入台湾人生活。

流行语是一种广为流传的通俗语言，具有沟通性与感染力。对于它的风行，岛内曾出现不同声音，有学者认为影响了文化的正统性，但如今舆论的态度越趋开放。

随着现如今人类科技的不断发展，手机，电脑已是古人口中的“千里眼”，“顺风耳”了，这为人们生活交流提供了最为便利的方式。硕大地球成了一个“村”，人与人之间的交往也越来越密切。语言是桥，也是历史记忆的仓库，文化习惯和思维逻辑都以一种不明言的方式沉淀在其中，因而也就保障了最低限度沟通理解的可能，文化认同是联系两岸同胞的重要纽带。

广告

在台湾，确实有“反对大陆用语派”，其实，语言本来就是活的，文化不会只局限在一个地区，台湾人说话中有那么多来自欧美日韩地区的外来语，为什么大陆用语就不能用？政治人物为了自己价值取向，会推动“去大陆化”，但在民间是“去”不了的。