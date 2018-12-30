郭富城方媛拉头马赢奖金·大赞宝宝旺父 郭富城（Aaron）昨午以马主身份亮相沙田马场，观看爱驹“舞士精神”首度出赛，他还罕有带同怀第二胎的老婆方媛及女儿Chantelle、连同方媛腹中宝宝“一家四口”出席，经理人小美亦有同行。“舞士精神”被捧成2.6倍大热门最后顺利胜出，城城与方媛开心拉头马，城城直认妻女脚头好，带旺他拉头马赢奖金。

（图：香港明报）

（香港30日讯）郭富城（Aaron）昨午以马主身份亮相沙田马场，观看爱驹“舞士精神”首度出赛，他还罕有带同怀第二胎的老婆方媛及女儿Chantelle、连同方媛腹中宝宝“一家四口”出席，经理人小美亦有同行。“舞士精神”被捧成2.6倍大热门最后顺利胜出，城城与方媛开心拉头马，城城直认妻女脚头好，带旺他拉头马赢奖金。

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郭富城（Aaron）昨日一家三口入场为爱驹“舞士精神”打气，今次也是城城婚后首次拖老婆方媛出席公开活动，方媛穿红裙及白色外套，斯文优雅，与城城十指紧扣晒恩爱。城城女儿Chantelle穿白色裙仔及红色鞋，由工人姐且抱着。

被叫错Leon

城城：我叫Aaron

城城与方媛入场时，被一名马迷叫错做Leon（黎明），但没影响城城的心情，他回应对方说：“我叫Aaron。”当爱驹出赛前，城城牵着老婆方媛步入沙圈看马，女儿则留在马主厢房未有同行，城城在沙圈带方媛跟骑师打招呼，成为全场焦点，不少马迷包围城城合照，腹大便便的方媛立刻让开。

方媛（左）腹大便便，城城小心翼翼拖实老婆步往凯旋门拉头马。（图：香港明报）

握拳头大叫

开心拥抱老婆

城城被问到是否对爱驹有信心，所以“一家四口”同行？他笑笑口说：“平常心、平常心！”不过他和老婆、小美转到看台观赛时，心情即变得兴奋，看到爱驹跑到最后400米，他一边搂着老婆、一手紧握拳头大叫，直至爱驹带头冲线胜出，城城开心得与老婆拥抱，然后与友人击掌，身边的小美和方媛也开心击掌，场面热闹。之后城城率领老婆、小美及一众友人拉头马影相留念。城城爱驹“舞士精神”胜出，获得逾52万奖金，作为马主的城城就分到逾36万。

城城接受传媒访问称之前已养过“爱的呼唤”和“爱将”，知道赛马有意料之外，所以对爱驹只抱平常心，也没有押重注，只是投注几千元例飞，最后见到爱驹取胜，令他感到好开心，要代表爱驹多谢大家支持。谈到女儿与方媛腹中宝宝“脚头好”？城城笑认：“是呀！今日带老婆和女儿来，原本想抱女儿看跑马，但外面好多人，她留在室内都玩得好开心，见人多就跳舞，将来等她长大一点，再带她看马、学骑马。”

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（图：香港明报）

城城赢马后会跟家人吃饭庆祝，之后便赶往中国做巡回个唱，他指之前到过武汉和南京演出，天气都非常寒冷，故自己会做足保暖工夫，免得影响演出。他也留意到刘德华因病取消3场香港演唱会，“我都好关心华仔，衷心祝福他早日康复，相信歌迷们都为他担心，大家等看他演出也等了好久”。他又称个唱中有好多舞蹈，最怕流汗后冷病，所以换衣房、台底都必备暖炉，即使排练都会带保暖颈箍，保持喉咙温暖，预防邪风入体。（香港明报）