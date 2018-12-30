东姑再因阿比丁‧寻找2019年的乐观情绪 我们很常看到引起愤怒，沮丧和失望的事件：媒体对这些事件进行了详细的记录，也可以轻易在社交媒体上看到政策的转弯，或反反覆覆地转弯失败的政策，或无能，对特定问题的处理方式也激起了人们的愤怒：从预算案和税收改革，委任部长和“不合格”的人到法定机构就职，第三国产车的建议，高教贷款的缴付方式，签署国际条约，反对党民选议员是否应该被其他政党接受，到谁应该为消防英雄阿迪的死负上责任。

这对大马来说是重要的一年，但“重要”并不一定意味着“好”，也不一定意味着“从长远看来”。自我们历史性的大选以来，各种各样的事态发展改变了许多大马人的情绪。

广告

我们很常看到引起愤怒，沮丧和失望的事件：媒体对这些事件进行了详细的记录，也可以轻易在社交媒体上看到政策的转弯，或反反覆覆地转弯失败的政策，或无能，对特定问题的处理方式也激起了人们的愤怒：从预算案和税收改革，委任部长和“不合格”的人到法定机构就职，第三国产车的建议，高教贷款的缴付方式，签署国际条约，反对党民选议员是否应该被其他政党接受，到谁应该为消防英雄阿迪的死负上责任。

对这些问题不满的声浪指向强烈的潜在情绪。这些情绪是通过合理化部分人的利益，而不是从所有大马人的利益出发，让人感到担忧。但这些事件通过明确的种族和宗教观点来谴责某种决定或意图时尤其明显我曾经写说，这些情绪可能会通过政治激励而故意夸大;但健全的公开辩论和破坏性的分化之间必须有一条界限任何政府所能做的最有效的事情就是证明其政策对每个人都有益，但同时也不能忽视那些有意散播暴力的人对国家的稳定构成的风险。

正如我在上次演讲中所提到的，其他机构尤其是国会和公民社会可以建立新的平台以更有条理的方式处理这些问题。但只要那些想煽动分裂的人认为他们能够从中受益，他们就会继续这样做。他们没有想起我国的座右铭是“团结就是力量”，他们错误诠释联邦宪法，认为其希望分裂而不是团结，他们忘记了国家原则的要求，他们践踏国父对国家的愿景。

我一直认为任何公民都必须有自由挑战我国任何国家象征的内容或叙述：然而，直到或除非他们被其他物件通过正常法律途径被取代，国家宪法，国家原则，国徽，辉煌条纹，和国歌都享有其合法性，政府和爱国者都有责任促进对他们的共同理解。

但是，也许有许多大马人对这些国家象征有着非常深入的理解。也许，与其他激进的公民不同，他们宁愿对所有事态发展保持沉默。他们更喜欢努力工作，建立自己的事业，维护他们的家庭，并抓住大马为他们提供的机会。虽然他们肯定对政治发展持有意见，但他们会选择在下届大选时才作出评估。

在2018年，我有幸与很多拥有这种态度的人们合作，他们来自各行各业：上市公司，中小型企业，私立学院和公立大学，慈善基金会，体育机构，青年协会，公民社会组织，政府部门和机构，王室，难民中心和音乐团体。

广告

我今年的最后一次公开活动是大马萧邦协会在双威大学举办的第7届东盟国际萧邦钢琴比赛获奖者音乐会。我自2014年开始担任该协会的信托人，我有幸与其赞助人敦茜蒂哈斯玛就音乐作出不少讨论多年来，我们一直说要一起演奏音乐;我弹钢琴，她演奏小提琴，最终我们做到了，并挑选了我们各自喜欢的一首曲子，在中间还穿插着萧邦著名的夜曲我们在首相的私邸进行彩排，我们还即兴演奏了马来经典歌曲;虽然当晚的获奖者来自各个区域，但参与这项比赛的参赛者，观众，以及我的家人，都是真正的大马人。

我后面还坐着下议院议长，他几周前邀请我在下议院举办的演讲者系列讲座上演讲。这两项活动为我的2018年画下圆满的句点，我希望所有我的读者在迎接2019年时，也能够找到类似的满足。

新年快乐！