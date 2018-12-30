安顺首办清真寺开放日‧邀各宗教领袖参观 早上8时一群在清真寺附近运动的华裔人士也受邀进入清真寺范围打太极。

各宗教信仰者在清真寺合影。左四和六是山苏、赛夫拉；右二起是陈如凤、马细卿、柯荣添、杜素玉、云顺安、黄春萍、黄山水、张国灵、李立福。（图：星洲日报）

（霹雳‧安顺29日讯）马来西亚伊斯兰革新理事会、上苍引导中心和安顺苏丹依德利斯清真寺今日在安顺首次举办清真寺开放日，邀请各宗教领袖参观清真寺，加强宗教之间的交流，促进和谐。

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受邀出席的各宗教领袖除了聆听穆斯林宗教司讲解伊斯兰的信息，也受邀进入清真寺内参观和了解穆斯林在清真寺内进行的宗教祈祷和活动；其中女性进入清真寺时也戴上头巾。

一群华裔入清真寺打太极

早上8时一群在清真寺附近运动的华裔人士也受邀进入清真寺范围打太极。

安顺华人基督教卫理公会主理牧师李立福和教会领袖张国灵、陈惠恩；下霹雳佛教会会长黄春萍及理事陈如凤、柯荣添、马细卿、云顺安、杜素玉，一同应邀到来参与清真寺的开放日，受到主办方领导层的热情招待。

受到邀请的组织包括安顺圣路加教会、下霹雳印裔公会、安顺圣安东尼教堂等。

女性佛教徒在女穆斯林陪同下，戴上头巾进入清真寺。

安顺伊斯兰革新理事会主席山苏及委员赛夫拉向星洲日报说，今日的开放日，是为加强各宗教信仰的谅解。

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“我们邀请其他宗教信徒前来参观清真寺，了解伊斯兰，日后如果发生任何事故，大家都能以更谅解的心态来处理问题，这对宗教和谐是有很大的帮助。”

大会也邀请来自怡保的华裔穆斯林宗教司黄山水在会上作宗教讲座。

黄山水过后向记者说，他要让穆斯林及非穆斯林知道，伊斯兰并非只是马来人的宗教，伊斯兰是属于各族的。

李立福认为这种各宗教交往是好的，所以他们应邀前来聆听讲解，增进彼此了解。

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“主办当局也希望其他宗教组织能向他们看齐，邀请其他宗教信仰者前来了解他们的宗教。”