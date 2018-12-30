西华拉治没资格上阵金马仑‧国大党寻求司法审查 他表示，国大党认为选委会的这项决定并不符合法律规定，“我们认为选举委员会的决定是荒谬的，在法律上是错误的。”

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）国大党主席丹斯里威尼斯瓦兰表示，该党将对拿督西华拉治在金马仑国会议席补选中被选举委员会判定为不具备上阵资格一事，寻求司法审查。

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他表示，国大党认为选委会的这项决定并不符合法律规定，“我们认为选举委员会的决定是荒谬的，在法律上是错误的。”

不过，他并没有透露该党将在何时提交审查。

选委会昨天发声明表示，西华拉治并没有资格参与将在1月26日举行的金马仑国会议席补选，因为后者涉嫌在509大选中贿赂选民，最终于11月30日被选举法庭宣判胜选无效。

尽管司法审查的结果存在不确定性，但国大党正在筹备补选。

威尼斯瓦兰说：“我们正在为补选做好准备，有许多候选人可以上阵。我们已经聚焦了几个人选，不过我们还不能透露这些人的名字。”

他表示，国大党对保住金马仑国席充满信心，因为他确信西华拉治的工作将能够保持良好的状态。

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“他说他们会保持低调的竞选活动。我们对大型活动不感兴趣。就让我们看看现在在政府中的前反对党，将会如何在这次补选迎战我们。”

金马伦国席补选将于1月26日（星期六）举行，提前投票将于1月22日，至于提名日为1月12日（星期六）。

选委会将在这场补选采用截至12月14日更新的2018年第三季度的选民册，即3万2009名选民中，普通选民3万1750人，提前投票选民247人，12人为海外选民，选民册会于1月7日开始销售。