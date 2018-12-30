郑钦亮‧公平和平等的新诠释 重看慕尤丁提及的例子，突然有奇想，如果土团党真的像巫统这样把党的议程都成功转成国家政策，接下来国家的经济蛋糕怕是将掀起新一轮配合新马来西亚“成形路上”的翻天地覆。

土团党总裁丹斯里慕尤丁在土团青与妇女组大会致开幕词时宣布的新土著议程政策，听起来相当刺耳。

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刺耳之处，在于完全颠覆了大马非土著心中对“公平”和“平等”这两个词句的诠释，甚至可能会让部分享尽数十年特权土著的价值观重新评估，以寻找可以合理化自己技不如人的理由。

他说将向希盟领导层及政府建议落实此政策，即注重在创造土著的平等成果，而非只是提供平等机会，因为达到平等成果的平等机会不是公平的政策。

慕尤丁举了一个并不是很好的例子，说你有10令吉，你的朋友有100令吉，你们共同获得一个赚取10％利润的机会，结果你赚了1令吉，你的朋友则赚了10令吉，以此来表达平等机会不等于会得到平等成果。“你的朋友”，指的当然是非土著。

但是在全世界任何一个市场和任何一种计算法都在告诉我们，若以一成酬劳计，十赚一，百赚十以至千赚百，是天底下最平等和最准确的成果，关键在于你付出多少，就得到相对合理，也是最公平的收获。

付出10令吉也要与付出100令吉者在同一个市场的同一个10％利润交易赚取同样的10令吉，那是痴人说梦，除非付出10令吉者采用了非一般的不公平手法。

慕尤丁当然不是要土著采取不公平手法，只是绕着“平等机会达到的不平等成果是不公平政策”这个点来说话，也就上文所提的刺耳之言。

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可是一个实行了一甲子土著特权的政策，何曾是一个平等和公平的政策？不久前闹得轰轰烈烈的反对“消除一切形式种族歧视国际公约”事件，更是证明了不公平政策的存在和受到维护，它一直都是非土著心里的缺憾。

事实上，不公平的政策导致60年来的不平等机会才是大马的现象，好现象是基于宪法和政治现实，这个畸形现象并没有造成非土著不爱国和不积极为国效力的理由，而不可思议的是它在慕尤丁口中变成了“平等机会”，并且还“不是公平的政策”。

今天大马的经济结构，也非由非土著霸占最大份额，反之大部份由土著控制的巨型集团尤其金融业和石油业等国家膀臂机构，都是由土著精英在掌舵，属下土著精英队伍至少占九成，这还不算平等成果？

非土著都还没有埋怨不平等呢。

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重看慕尤丁提及的例子，突然有奇想，如果土团党真的像巫统这样把党的议程都成功转成国家政策，接下来国家的经济蛋糕怕是将掀起新一轮配合新马来西亚“成形路上”的翻天地覆。

到时，为了达致他们口中的平等成果，新马来西亚是要如何把土著的10令吉变成100令吉以赚取10％的10令吉？如果国家蛋糕没做大，就要有人被剥皮了。把10变55100变55，大家都赚5.5令吉就是平等成果，但是这要掀起多大的争议啊！