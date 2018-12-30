纳吉与阿都拉受委巫统顾问委会成员 莫哈末哈山在接受《透视大马》访问时表示，有关委任是在近期的巫统顾问委员会会议上作出的。

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山证实，前首相拿督斯里纳吉和敦阿都拉获委任为巫统顾问委员会成员。

广告

莫哈末哈山在接受《透视大马》访问时表示，有关委任是在近期的巫统顾问委员会会议上作出的。

莫哈末哈山证实

他说：“是的，巫统最高理事会已任命两位前主席出任顾问委员会的成员。”

莫哈末哈山是针对社交媒体上疯传，指他已经设立了一个巫统主席理事会（MPU），以便为巫统设定新的方向。

而该消息也指纳吉将出任理事会主席，而阿都拉则将担任副主席。

对此，莫哈末哈山表示：“不要混淆。

广告

他们两人都已被任命为顾问委员会的成员，并没有所谓的主席理事会。”

他也强调，巫统元老东姑拉沙里仍然是该党顾问委员会的主席。

巫统顾问委员会是于7月27日由巫统主席拿督斯里阿末扎希宣布成立，当时他表示东姑拉沙里将担任顾问委员会主席，并交由后者任命其他成员。

阿末扎希说，该委员会将帮助巫统确定作为反对党实体的方向。

广告

巫统顾问委员会也是阿末扎希出任巫统党主席后，所设立的九个委员会之一。