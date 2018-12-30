习近平“两岸关系”新年展望‧推动和平发展深化合作 中国国家主席、中共总书记习近平，周六上午出席全国政协委员会新年茶话会，习近平致词时，针对两岸关系新年新展望，表示要推动两岸关系和平发展，深化两岸各领域交流合作，增进两岸同胞亲情。

（中国‧北京29日讯）中国国家主席、中共总书记习近平，周六上午出席全国政协委员会新年茶话会，习近平致词时，针对两岸关系新年新展望，表示要推动两岸关系和平发展，深化两岸各领域交流合作，增进两岸同胞亲情。

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习近平在讲话中强调，在新的一年，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战。

习近平表示，明年是新中国成立70周年，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局及“四个全面”

战略布局，推进稳增长、促改革、惠民生等工作，要支持香港、澳门融入国家发展大局，维护港澳长期繁荣稳定。

习近平又说，要推动两岸关系和平发展，深化两岸各领域交流合作；并要高举和平、发展、合作及共赢旗帜，努力开创中国特色大国外交新局面。

习近平又向港澳特区同胞、台湾及海外侨胞表达新年祝福。

新年茶话会由全国政协主席汪洋主持，7名政治局常委及国家副主席王岐山都有出席。

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人大会议3月5召开

另一方面，十三届全国人大二次会议将于2019年3月5日在京召开。

全国人大常委会周六通过有关决定，建议议程包括审议政府工作报告、审查2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告、审查2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告、审议最高人民法院工作报告，以及审议最高人民检察院工作报告等。

另外，日前召开的政协第十三届全国委员会第十四次主席会议，审议通过了关于召开政协第十三届全国委员会第二次会议的决定（草案），建议全国政协十三届二次会议，于明年3月3日在北京召开。