公正党数领袖挺阿兹敏‧吁中央检讨委党要职 继公正党署理主席阿兹敏之后，再有数名公正党领袖公开呼吁党中央重新考虑委任党要职。

（雪兰莪‧沙亚南29日讯）继公正党署理主席阿兹敏之后，再有数名公正党领袖公开呼吁党中央重新考虑委任党要职。

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公正党妇女组主席哈妮查发文告力挺阿兹敏要求检讨中央理事会受委名单，并认为受委人选缺乏女性代表。

哈妮查：受委人选缺女性

她在文告中说，党主席安华在委任理事会成员时似乎边缘化女性。

“我也对于阿兹敏提出批评，遭安华错误解读感到惊讶，后者认为该批评是个人意见。

“事实上，阿兹敏所言属实，他提到公正及公平的代表性也包括至少有30%女领袖受委。”

她说，女性赋权议程在成立新马来西亚是重要议题，希盟政府在实施许多事情上都纳入它。

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哈妮查吁请安华不要偏袒，应视党员的批评为民主正向推动，并检讨委任决定，确保党维持公正。

青年团署理妇女组副主席发声

较早时，公正党青年团署理团长莫哈末纳兹里及妇女组副主席桑吉塔发表联合声明指出，有关委任应建立在公正的民主基础上，同时符合基层的意愿。

“我们必须有所醒悟，在巩固党的根基上，基层的声音是最重要的。”

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他们指出，刚落幕的党选，党员们向高层清楚反映他们对公正党未来和领导模式的期望，同时吁请全党上下坚守原则及党的斗争目标。