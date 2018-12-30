贺建奎被软禁大学公寓‧逾10人看守 在上月宣布创造世界首例基因编辑婴儿而在世界引起轩然大波的中国科学家贺建奎行踪成谜，美国《纽约时报》周五报道，贺建奎被隔离在深圳市一所大学的公寓内，有约10多位身份不明人士看守。

（中国‧深圳29日讯）在上月宣布创造世界首例基因编辑婴儿而在世界引起轩然大波的中国科学家贺建奎行踪成谜，美国《纽约时报》周五报道，贺建奎被隔离在深圳市一所大学的公寓内，有约10多位身份不明人士看守。

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贺建奎11月底在香港大学参加基因学术峰会亮相并为其行动作出辩护，但之后就未现身，他之前任职的深圳南方科技大学以及政府都对其去向三缄其口。《纽时》报道，本周第一次发现贺建奎的踪影。

报道称，贺建奎目前住在南方科技大学内的一幢4层楼公寓。贺建奎本周三被目击在其下榻单位阳台来回踱步，手不时在空中比手势。

在当天傍晚，有4名穿便衣、身份不明的男子在贺建奎公寓外看守，其中一人问道“你如何知道贺教授在此？”

与贺建奎共同创办深圳因合生物科技有限公司的刘朝煜证实，视频中的男子正是贺建奎。而有关公寓的一位员工也称贺建奎居位在该单位，但不愿透露进一步详情。

香港《苹果日报》早前报道，贺建奎已遭软禁，引发诸多揣测。