贴告示牌迎禁烟令．茶室嫌麻烦或不卖烟 距离2019年1月1日起在食肆全面禁烟措施还有数天，灵市17区茶室业者在店内贴上符合规格的禁烟告示牌之际，还有业者指若政府不U转有关禁令，则考虑不再售卖香烟。

卫生部规定，餐厅业者必须在餐厅显眼处张贴的40公分50公分禁止吸烟告示牌，否则将被罚款不超过3000令吉，或监禁不超过6个月。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也29日讯）距离2019年1月1日起在食肆全面禁烟措施还有数天，灵市17区茶室业者在店内贴上符合规格的禁烟告示牌之际，还有业者指若政府不U转有关禁令，则考虑不再售卖香烟。

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卫生部副部长李文材早前宣布，2019年1月1日起，全国所有 冷气及没冷气餐厅，包括小型及露天小贩中心都一律全面禁烟， 含有尼古丁成份的电子烟及水烟也在禁令当中，业者在等不到禁 令U转情况下，也在这几天如火如荼做出应对工作。

“官员”兜售禁烟告示牌

不过，记者在今早走访灵市17区茶室 时，受访业者表示，随着当局指示业 者必须在店内的显眼处张贴统一标准，即40公 分50公分的禁烟告示牌后，就有自称政府部 门的不明人士从上个月前往该区兜售每个要价 10令吉的合格告示牌。

“售卖告示牌人士的身份不明，惟因禁令 即将落实，我便向对方购买，准备在明年1月1 日在店内贴上。不过这情况或许助长有心人士 伺机行贿的可能性。”

业者在购买买下禁烟告示牌后，也特意为 告示牌过胶（laminate）后，才在显眼处贴上。 不过，亦有业者披露，禁烟告示牌由咖啡 商公会提供，无需另外购买。

尽管距离食肆全面禁烟措施还有数天，但灵市17区一带的茶室业者已纷纷在店内显眼处贴上的禁烟告示牌。（图：星洲日报）

半年期限教育宣导

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早前，卫生部副部长李文材宣布 在宣布禁烟令后，也指示餐 厅业者必须在显眼处张贴合格的“禁止 吸烟”告示牌，否则将会被罚款不超过 3000令吉，或监禁不超过6个月，禁烟政 策的违规者最高罚款是1万令吉。

李文材也表示，此项政策落实初期 的6个月内，是以教育方式宣导业者和 烟民，不会立刻罚款。倘若他们依然顽 固，不把禁烟当一回事，那执法官员就 会采取行动。

餐室业者忧遇顽固烟客

受访业者业者盼望政府在落实该措 施后，不会再做出U转，并在禁令开始后 加强执法及巡逻，而不是以三分钟热度 来落实禁令。

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不过，他们认为，一旦有顾客在店 内吸烟，他们会上前劝阻，若后者一意 孤行，坚持吸烟，这会让他们大感无奈 和头疼。

“我们会尽张贴告示牌和上前劝阻 的责任，若他们坚持吸烟，我们也无所 适从，若我们因此而受到当局对付，这 对我们非常不公，难道我们需要与顾客 发生争吵才行？”

受访业者希望政府在落实该措施后，不会再做出U转，并加强执法及巡逻。（图：星洲日报）

张先生（兴隆美食城餐室业者）：花30令吉买3告示牌

“我个人认为，有关禁令适合在冷气的餐厅实行， 没冷气的餐厅则不大适合。 上月已有自称是政府部 门委派的人士到茶室向我售 卖一张要价10令吉的禁烟告 示牌。

基于对方说一家茶室 需要3张告示牌，我也只好 花30令吉向他购买。我不知 对方的确实身份，不过我相 信，这无形中提供机会让有 心人士可以伺机行贿。

禁令落实后，若尚有 顾客在店内抽烟，我会上前 劝阻他们。倘若他们坚持吸 烟，而我执意要他们离开， 这无形中也会形成纷争。

此外，一旦茶室内售卖 的香烟无人问津，或许我会 考虑不再售卖香烟。”

李瑞香（食客）：茶室禁烟令或难落实

“茶室是 开放的空间，没 有冷气，有关禁 令或许非常难落 实。

不过，我 认为这项措施是 为市民的健康着 想，也让其他非 吸烟者不会在 茶室内吸到二手 烟。”

黄先生（茶室业者）：有些顾客坚持抽烟

“若政府不会U转有关禁令，我将 考虑往后不在茶室内售卖香烟。

若茶室已贴上禁烟告示牌，我也上 前劝阻，不过顾客依然视若无睹坚持在 茶室内抽烟时，我也束手无策。

若业者在这情况下依然受到对付， 这会让我感到无奈。”

薛女士（好好景咖啡店业者）：没有时间监督顾客

“我已在在店内贴上禁 烟告示牌。曾有人到店内向 我售卖该告示牌，咖啡商公 会亦提供告示牌给我们。

明年1月起，若有顾客 依然在店内吸烟，我会上前 劝阻，希望顾客能前往别处 吸烟。因为在该禁令下，我 们有责任上前阻止，否则将 会受到对付。

茶室店内人流多，加上 需要处理泡茶及收费等工作 外，我们根本没有时间一一 监督顾客是否抽烟，莫非我 需要另雇员工监督顾客是否 抽烟？如果业者已做足贴 上告示牌措施，依然受到对 付，这对我们不公。

此外，我认为当局不要 以三分钟热度的态度来落实 禁令，否则有关禁令将会不 了了之。因此，执法人员须 加强巡逻及执法。”