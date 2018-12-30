《延禧攻略》2月日本改名播出·日语预告配音超动漫 中国宫廷剧《延禧攻略》掀起一波追剧热潮，红遍两岸三地，虽然已播毕3个多月，但讨论话题依然不断，更登上谷歌全球电视节目热搜榜第一名。

（中国．北京30日讯）宫斗剧《延禧攻略》爆红中港台，更成为年度Google全球热搜电视剧冠军，威力不断扩散之下，2019年2月将在日本播出。该剧在日本更换上新的剧名，改叫《璎珞～紫禁城燃烧的逆袭王妃》，日文配音版预告也随之公开，让中国网民大惊：“该死的，居然觉得好好听！”，但有更多的剧迷感到错愕，直呼“不如用原来的”。

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中国古装剧以华丽服装、山水画般的构图场景，在亚洲圈掀起追剧热潮，《延禧攻略》外输到日本，为了让当地观众从剧名就可认识剧情，改名为《璎珞～紫禁城燃烧的逆袭王妃》，被华人网民形容“这剧名概括了全剧”、“好热血啊”、“名字也太日本了！”同时粉丝也掀起改剧名接龙，众人轮番取名《璎珞～紫禁城之绝地求生》、《唤雷少女魏璎珞》、《翻滚吧魏姐》，讨论串笑翻一片。

此外，中国网站也曝光《延禧攻略》的日本配音版预告，女主角声优童音又能呛声，乾隆则是低沉嗓音，富察皇后也是温柔声线。预告被笑赞“为什么是动画片的配音”、“怎么感觉在看火影”、“日本配音好带劲，好像看日漫一样”、“该死的，我居然觉得好好听”、“富察皇后和璎珞的配音好评啊，感觉就像本人在说日语”、“一听很中二风”、“换成日语突然想看了。”据悉，《延禧攻略》在日本播出，势必将会有配音版本，目前微博上流传一段配音预告，并非官方释出，应为网民制作。

《延禧攻略》在中国的播放量达到180亿次，首日就高达2657万，随着热议不断，播放量急速暴涨，日播放量超过6.7亿，非常惊人，在大马、香港、台湾地区也是大受欢迎。

为了给这部剧开播造势，《延禧攻略》的OST包括《红墙叹》、《雪落下的声音》等MV，已经在日本视频网站预热发酵。

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