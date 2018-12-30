陈绍安‧离不开土团的话题 土团党代表大会上，总裁慕尤丁劈头一句话说的就是：“土团就是马来人的避风港……”

土团党代表大会上，总裁慕尤丁劈头一句话说的就是：“土团就是马来人的避风港……”

广告

接着，慕尤丁提出“新土著议程政策”概念，说要让它成为希盟核心政策，且要内阁同意使之成为国家议程来实行。

这，看在非土著眼里，就是彻头彻尾的，一直换汤不换药的，新了再新，换了政府之后，再新多一次的“新经济政策”。

如果改朝换代未成事，土团党已难成气候；敦马做不了首相形势下，今日土团党大会肯定也没几个人关注了。

现在，是瘦田无人耕，耕开有人争；现在是巫统人在争土团党肥肉。因此，土团党短期内不可能避开巫统，今日土团党大会因此不可能不谈巫统，以及延续巫统的马来人政治议程。

事实上，巫统本身也公开承认，今日党内四分五裂为多个派系，当中就有一个亲土团派系，是支持敦马继续当首相的派系，这一派系人马也早已呼之欲出，在政坛根本已是公开的秘密。

事实上，今日土团党本就是从巫统分裂出来的流派，一如当年公正党内吸纳的，本来就是被排斥在巫统主流外的前巫统人，更一度被视为巫统失意分子的集合点。

广告

公正党要历经20年一次又一次的洗涤，内部人员一次又一次的汰换，才得以完全抛开巫统的直接或间接影响，才有了完全独立于巫统之外，且让人相信不会沦为巫统2.0的形象。

今日土团党的斗争路线，要比当年的公正党更接近巫统。

公正党成立之初，虽未排除维护种族权益议题，却已摒弃了单一种族政党模式，架构上再怎么说都还算得上是一个多元种族政党，只是无法否定仍以马来人为主导，隐隐约约中仍以马来人主权为优先。

今日的土团党，就肯定不是一个多元种族政党，从一开始的政治意图和未来目标，都已直接指向取代巫统扮演的角色；继续捍卫和保护马来人的权益。

广告

这，一点都不含糊其词；我就是要取代巫统！

只是，取代方式有很多种，最直接的就是通过拉拢、接纳巫统人，一次性把巫统人马转移到土团，一夜之间壮大土团之余，也一举瓦解巫统，结束巫统的政治生命。

这就是敦马完全取代巫统的实际战略。

真正了解马来西亚政治生态者，肯定早已意会“敦马之心”，只是改朝换代的强烈意愿推动，加上相信公正党和行动党有能力制衡土团党形势下，成就了今日仅赢得13席的土团党领袖，直接登上首相官位的撇扭格局。

这一回，土团党中央代表在大会上直言，政治就是以议席加减为计分方式的算术，相对于公正党坐拥50席和行动党42席，这远较土团党大选赢得的13席强悍得多，即便加上近期接纳3巫统人跳槽之后增至16席，土团党也都还摸不到足以稳住首相官位所需的实力。

不要忘了，莫哈末沙布的诚信党手上还有11席，必要时肯定倾向支持公正党和行动党，绝非土团党。

结论是，不接纳意图跳槽的巫统人，对土团党而言，根本已无前途可言，一旦敦马退位，一旦安华接手，土团恐熬不过5年就已在残酷的政治现实中式微殒落，或有可能沦为希盟阵营里的一只小蚂蚁。

只是，当土团党在争论是否接纳从巫统出走的国州议员的时侯，真正辛酸的应该不是党外人等，而是大选前巫统党内人人忌讳土团党，巫统党内人人要与土团党划清界线当儿，仍一心一意为了改革意愿转入土团、死守土团前巫统人。

虽然都是巫统人，一前一后差别何其大；前者是身先士卒的勇士，是苦耕瘦田的农夫，后者看在这些农夫的眼里，是瘦田耕开之后流着口水要来倾占肥田的狼群。

（作者为本报吉打采访主任）