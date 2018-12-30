“鸿雁”首颗试验星成功发射 由中国航天科技集团研制的全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统——“鸿雁”星座的首颗试验星，周六下午在酒泉卫星发射中心成功搭载发射，标志着“鸿雁”星座的建设已全面启动。这次的“一箭七星”发射，是中国2018年度航天发射“收官”任务，也是中国长征系列运载火箭第297次航天飞行。

（图：中新社）

（中国‧北京29日讯）由中国航天科技集团研制的全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统——“鸿雁”星座的首颗试验星，周六下午在酒泉卫星发射中心成功搭载发射，标志着“鸿雁”星座的建设已全面启动。这次的“一箭七星”发射，是中国2018年度航天发射“收官”任务，也是中国长征系列运载火箭第297次航天飞行。

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“鸿雁”星座由数百颗低轨卫星和全球数据业务处理中心组成，首期投资200亿元人民币，是中国首个国家级、投资规模最大、具有里程碑意义的商业航天项目。

该星座由中国航天科技集团东方红卫星移动通信有限公司负责建设和运营，建成后将开展面向全球的智能终端通信、物联网、移动广播、导航增强、航空航海监视、宽带互联网接入等服务，具有全天候、全时段在复杂地形条件下的全球实时通信能力，可实现“沟通连接万物、全球永不失联”目标。