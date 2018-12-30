各地学校迎新学生配搭未统一．校鞋袜黑白配行吗？ 校鞋校袜出现黑白配，可以吗？

2019年新学年，学生也出现鞋袜黑白配的情况。州教育局主任说此配搭也没问题，因家长已为孩子购买鞋袜，无需浪费。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）校鞋校袜出现黑白配，可以吗？

广告

教育部宣布，我国中小 学将于2021年全面落实黑色 校鞋校袜政策，但此政策将 逐步落实，学生仍可在2019 年及2020年穿白色校鞋校袜 上学。

不过，当各地学校陆 续举办迎新活动，学生穿着 校服踏入学校后，虽然大部 分学生采用全黑或全白的鞋 袜配搭，但也有学生以“黑 白配”造型出现，即黑色鞋 子配上白色袜子，或者白色 鞋子配上黑色袜子，让人不 禁提问：“黑白配，可以 吗？”

教育部要求中小学的学生，必须以黑鞋黑袜或白鞋白袜的配搭上学。（图：星洲日报）

校长：基于整齐要求统一

一名小学校长接受 《大北马》社区报访问时指出，教育部于今 年11月发出的通令提及将在 2021年全面落实黑鞋黑袜政 策，也允许学生在2021年前 穿白鞋白袜上学，但通令没 说明鞋子和袜子的颜色配 搭，如是否要统一鞋袜的颜 色（如黑鞋黑袜，白鞋白 袜），或者是自由配搭鞋袜 颜色（黑鞋白袜或白鞋黑 袜）。

“我们以为家长会明 白，黑鞋要配黑袜，白鞋配白袜。但迎新活动后，我们 看到有学生穿黑鞋白袜或白 鞋黑袜出现，显然家长也混 淆了。”

这位校长说，基于教育 部的通令没明确指定校鞋校袜的颜 色配搭，校方基于“黑白配”看起来不整齐，而要求家长必须让孩子 穿“黑鞋黑袜”或“白鞋白袜”上 学。

广告

槟教育局：不对付“黑白配”

针对此，槟州教育局主任查米尔受访时说，在2021年全面落实黑鞋黑袜政策 前，教育部对校鞋的要求是“黑 鞋配黑袜”或“白鞋配白袜”， 若有学生以“黑白配”上学也没 问题，该部不会对付。

“既然家长都买了（校鞋 校袜），难道要他们丢掉吗？我们也不能说什么吧。”

他说，“黑白配”只出现在少数学生身上。至于校方要求学生必须统一校鞋和校袜的颜色，不允许黑白配，他则说： “给学生一点时间吧。反正袜子也只能穿几个月，几个月后要换 新袜子时，就买配搭校鞋颜色的 袜子吧。”