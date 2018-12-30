国际交流展至1月20‧快！艺起来护动物 浮罗国际艺术村主席梅德顺29日表示，举办这次展览旨在希望透过艺术作品唤醒社会对环境的爱护，提倡人类与动物的生命共同体的重要性及对野生动物的关怀。

莫哈末都雅（左起）、李凯、吴天宝及梅德顺一起观展。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）由艺托邦教育信托会及槟城艺术区联办的“艺起来护动物”国际交流展，即日起至明年1月20日在浮罗国际艺术村展出，欢迎公众踊跃观展。

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浮罗国际艺术村主席梅德顺29日表示，举办这次展览旨在希望透过艺术作品唤醒社会对环境的爱护，提倡人类与动物的生命共同体的重要性及对野生动物的关怀。

国内外20单位参展

他说，此次共获20个来自国内外的单位参展，包括成都泡桐树小学、温州海韵少年艺校及昆明北京路小学等，展出的画作约150幅，全由5至18岁少年的的得奖作品。

“由于该村人手不足，希望可以招募更多的义工，也希望家长能趁假期结束前或周末时间带孩子来了解更多濒临绝种的野生动物。”

吁从小培养保护动物

浮罗勿洞区州议员莫哈末都雅说，很多野生动物都濒临绝种，若不保护，下一代可能没机会见到，他认为保护环境和动物的意识应该从小培养起，他欣慰国际艺术村举办这样的活动。

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他希望该村未来能举办更多的活动，吸引国内外的游客，让该村发展成为浮罗的一个艺术景点。

会上，莫哈末都雅也颁发奖状给获得少年绘画比赛的得奖者。

与会者尚有槟州州立画廊委员会主席李凯、浮罗国际艺术村永久顾问吴天宝、书艺顾问拿督江真诚、艺术教育顾问金碧霞及策划协调陈辉文。