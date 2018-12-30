孙意志：提高阅读风气．槟100图书馆添8.2万书
2018-12-30 11:02
孙意志：提高阅读风气．槟100图书馆添8.2万书
槟州行政议员孙意志说，槟州政府今年已为州内100间图书馆，添购多达8万220本各语文书籍，让学生及各阶层人士免费阅读，藉此鼓吹及提高阅读风气。
（槟城29日讯）槟州行政议员孙意志说，槟州政府今年已为州内100间图书馆，添购多达8万220本各语文书籍，让学生及各阶层人士免费阅读，藉此鼓吹及提高阅读风气。
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他说，州政府今年共花费201万8653令 吉，为州内各图书馆添购这些书籍，其中马 来文书籍占50%、英文书籍占30%，而中文 和淡米尔文书籍则各占10%。
图书馆每年获拨款添图书
也是槟州图书馆遴选、报废与采购委员 会委员的孙意志说，州政府每年都会拨款为 州内图书馆增添各语文书籍。
“槟州共有100间图书馆遍布在各个地 区，包括大型图书馆、区域性图书馆、电子 图书馆、设在购物商场内的图书馆、乡区图 书馆及流动性图书馆等，以满足民众的需 求。”
他也指出，除了州政府拨款外，也有不 少私人企业每年赞助和捐赠书籍给州内的图 书馆，作为回馈社会的方式之一，而这是非 常值得赞扬和鼓励的。
“我们希望有更多的私人企业加入这 行列，赞助和捐赠书籍给州内图书馆，或在 商场、办公室等地打造小型图书馆，让民众 更方便借阅书刊，将槟州打造成为书香社 会。”
文章来源：星洲日报‧大北马‧2018.12.29
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