孙意志：提高阅读风气．槟100图书馆添8.2万书 槟州行政议员孙意志说，槟州政府今年已为州内100间图书馆，添购多达8万220本各语文书籍，让学生及各阶层人士免费阅读，藉此鼓吹及提高阅读风气。

孙意志（左起）与赞助商拿督陈海祥把书籍移交给诗不朗再也公共图书馆主任莎莉玛。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）槟州行政议员孙意志说，槟州政府今年已为州内100间图书馆，添购多达8万220本各语文书籍，让学生及各阶层人士免费阅读，藉此鼓吹及提高阅读风气。

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他说，州政府今年共花费201万8653令 吉，为州内各图书馆添购这些书籍，其中马 来文书籍占50%、英文书籍占30%，而中文 和淡米尔文书籍则各占10%。

图书馆每年获拨款添图书

也是槟州图书馆遴选、报废与采购委员 会委员的孙意志说，州政府每年都会拨款为 州内图书馆增添各语文书籍。

“槟州共有100间图书馆遍布在各个地 区，包括大型图书馆、区域性图书馆、电子 图书馆、设在购物商场内的图书馆、乡区图 书馆及流动性图书馆等，以满足民众的需 求。”

他也指出，除了州政府拨款外，也有不 少私人企业每年赞助和捐赠书籍给州内的图 书馆，作为回馈社会的方式之一，而这是非 常值得赞扬和鼓励的。

“我们希望有更多的私人企业加入这 行列，赞助和捐赠书籍给州内图书馆，或在 商场、办公室等地打造小型图书馆，让民众 更方便借阅书刊，将槟州打造成为书香社 会。”