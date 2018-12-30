李桑‧体验芬兰冬，旅行新定义 现今，芬兰竟登上世界上最快乐国家的宝座;实至名归可是，你或许不知道，芬兰曾经也是世界上最忧郁与自杀率最高的国家之一;？反差很大吧也许，那位为小朋友说故事的电台主播有功，他的故事造就了圣诞老人的出现;据联合国“认可”，圣诞老人长居在拉普兰省罗瓦涅米镇5公里外纬度66°N的北极圈线上。或许，就是这个圣诞老人，满溢出的乐呵呵，给世界带来了更美好的希望！

12月芬兰，昼夜不分;。大雪纷飞，平均温度零下10度黑夜超漫长，一般一天仅有2小时光照在夜晚，气温零下20-25度，空气干燥，经常会有流鼻血现象就这个寒冷无比的时期，中西老少游客们成群结队，宛如咱们砂拉越姆鲁洞穴里的蝙蝠，成千上万倾巢出动的觅食般......追寻北极光踪迹游客们的全副武装有：5件式防寒衣裤，皮革保温鞋，羽绒围巾，真皮手套，棉织帽子......看似大费周章，着实也花费不少虽，能与北极光相遇的机率仅有60％;但，如此难得的真实体验与期盼，更胜于一切有关幸福学的意义描述。

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我也傻乎乎地与大伙穷追不舍，天寒地冻，闯入了纬度69°N北极圈。在乌茨约基乡，我们与原住民萨米人聚集一块，在拉普兰式帐篷内生起干材营火，取暖之余，也欣赏原住民姐弟吟唱乡间土风舞曲旋律;聆听萨米人与大自然冰雪共生共舞的事迹我心顿时忆起临近北大洋挪威维京人海盗与波涛汹涌海洋搏斗求生的共和精神;那是与大自然共生共融双赢的真实这一大板块里，有5个国家居民，统称为北欧人;他们有着共同的生存理念......留给下一代，比这一代人更完整的富蔗大地！奈何，咱们第3世界国民的将来，早就被政客给一脚踹踢去荷兰，体无完肤了吧！我刚刷了电子报，看到光秃秃的吉打州土地，还有消失了大片大片的砂拉越雨林......呜呼哀哉！

我知道无法比较，也不可计较，但内心一样焦虑，也百感交集;本该，能能所不能所以，更羡慕芬兰人的远见芬兰教育体系被联合国列为世界最佳典范，实至名归;没有考试制度的芬兰学校，竟然孕育了超然脱俗，且又是先进科技国的现代子民去年，芬兰从瑞典手中独立100周年，芬兰向国会要求了一件礼物，图书馆哎呀，在帐篷内看着那么纯真的萨米人，我竟思维出窍到那么遥远......走出帐篷外，寒凉冷冽，空气清新，月星圆美，北斗星与银河轨迹似乎有迹可寻！主题旅行嘛，真的能深度感受周遭的呼吸声和陌生脉搏的跳动;出门旅行，更是让你寻获第二生命的泉源。

这时刻，变化万千的大气层，似已有意无意与我们争夺主权;距离地面百里外的高空，太阳风+地球磁场+大气层，好像擦不出光学现象，极光并未依约出现痴痴等待。 ，学习相信所谓上天自有安排？！

这一趟，追寻北极光的过程中，禁不住思考着现今旅行爱好者的倾向与意愿。当下旅人的心态学，能为一个未知的现象而飞越北半球，还不惜下重本备衣着装！看来旅行，似乎重新有了新定义;是追求HOW＆WHY是怎么的玩法，又为何一定得去玩与当地人单纯的相遇已经满足不了游客的求知欲;？走人地道布衣人家，共享其活，好像更能贴近旅行的内涵。怪不得，老友记三叔公对李桑说，你带路我们跟，到日本找个渔村与当地渔家过个几天活.LBS提议，高雄新市长会很乐见我们到高雄各地趴趴走，偷享忠厚老实台湾果农们的农业精髓与结晶，走，我们去高雄采水果，住休闲农场，坠入爱河！

你瞧瞧，一段开心又有意义的旅程，绝对能提升旅人旅游心情指数。但，此时此刻我们还在冰天雪地的芬兰呵！我们还学习当地人，无忌裸露身躯置雪堆里打滚儿祈福呐！

芬兰土地总面积与日本同样大小;由18万8000个湖泊，18万个岛屿组成，75％土地还是原始处女森林芬兰人口550万，驯鹿20万头，图书馆880家，每年书店零售2000万本各类书籍。

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现今，芬兰竟登上世界上最快乐国家的宝座;实至名归可是，你或许不知道，芬兰曾经也是世界上最忧郁与自杀率最高的国家之一;？反差很大吧也许，那位为小朋友说故事的电台主播有功，他的故事造就了圣诞老人的出现;据联合国“认可”，圣诞老人长居在拉普兰省罗瓦涅米镇5公里外纬度66°N的北极圈线上。或许，就是这个圣诞老人，满溢出的乐呵呵，给世界带来了更美好的希望！

芬兰旅与北极光，真的不是其最终极目标：追寻，接触，交流，体验，身临其境的那个原本追寻与之后寻得的深奥过程流动，才是旅行的新定义，也是心意义。

P / S：“旅行，重新定义”是李桑奉行的旅游生活化，2019升华版。