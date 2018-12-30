槟威推行城更计划‧5组屋区优先开跑 槟州政府正效仿新加坡的城市更新计划，准备把“老化”的廉价和中廉价组屋区更新，以便提供人民更多、更大间和更舒适的房屋。

城更计划未必是全部房屋拆了重建的再发展，而是视原来的业主意愿进行组屋提升计划，或全部重建。（档案照）

（槟城29日讯）槟州政府正效仿新加坡的城市更新计划，准备把“老化”的廉价和中廉价组屋区更新，以便提供人民更多、更大间和更舒适的房屋。

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负责州房屋事务委员会的行政议员佳日星今日到大英义学园派发日历时宣布，州政府将把槟威5个组屋区，即槟岛的打鎗埔组屋区、峇央峇鲁玛苏里组屋区和大英义学组屋区，以及威省诗不朗再也的另2个组屋区列为城更先锋区。

按业主意愿重建或提升

佳日星声明，城更计划未必是全部房屋拆了重建的再发展，而是视原来的业主意愿进行组屋提升计划，或全部重建。

同意全部重建的居民将获得崭新、更大间、更舒适，兼有良好保安系统的新家。

至于州政府，将因为建更多的楼层和更密集的房屋，得以提供更多新的可负担房屋单位给有需要的人民。

指重建或比提升更省钱

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他说，州政府将在进行城更计划时以最快的速度进行建筑工程，使涉及居民所受的不良影响减至最低。

佳日星说，进行城更计划是州政府其中一项提升州民生活素质的努力。

他以拥有逾40年历史槟州最早的打鎗埔组屋区为例，当地9座组环境卫生清洁欠佳、电梯与水槽等设施陈旧有待改善。

为了提升打鎗埔全部逾3000单位居民的生活素质，当局早已展开逐步提升各座组屋的计划。

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当局于2年前发现打鎗埔的J座和E座组屋不安全，花了200万令吉进行整体提升，并计划于明年耗资200万令吉进行提升另7座组屋。

他说，这种老化组屋没完没了的提升，加上更沉重的维修费，其实很不划算，倒不如整体重建来得更经省钱，因为新的楼座肯定更少维修。

佳日星（右）在大英义学组屋菜市场分派日历，其后为雷尔国会议员。

1单位旧屋赔1新屋

居民同意完全重建

佳日星说，当局选中峇央峇鲁的5座5层楼组屋，进行试验性的城更研究计划，结果所有接受民意调查的居民皆同意完全重建的城更计划。

他说，当局准备以1单位旧屋赔偿1单位新屋的赔偿配套，获得原来业主的支持。

这些30年以上历史的1房或2房式老组屋单位，原来的面积只不过是400平方尺左右，当年的售价一万多至二万多令吉，业主接受重建之后，换回来的是另1间免费的约700平方尺左右、更高价及更宽阔的单位，且设备齐全还拥有保安。

他说，现在的联邦政府和槟州政府一样属于希盟，使得州政府能够顺利进行各项利民的房屋计划，2019年对于需要房屋的槟州人民是利好之年。