在怡保太平没遭破坏或失踪．共享脚车仍盛行 虽然隆雪及柔佛等地的obike共享脚车服务疑因民众破坏力惊人而悄悄撤离，但自今年4月在怡保及太平等地投入服务的“骑行天使”Cycle Dios共享脚车服务则处于持续发展的趋势，继续在上述城市提供服务，推动骑行文化。

设立在近打河畔的办事处有许多供民众租用的脚车。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保29日讯）虽然隆雪及柔佛等地的obike共享脚车服务疑因民众破坏力惊人而悄悄撤离，但自今年4月在怡保及太平等地投入服务的“骑行天使”Cycle Dios共享脚车服务则处于持续发展的趋势，继续在上述城市提供服务，推动骑行文化。

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Cycle Dios高级外交员冯盈仪向星洲日报《大霹雳》社区 报指出，值得庆幸的是，目前他们仍未遇到脚车被不负责任民众 破坏或失踪的事件，但乱停放脚车的事情则偶有发生，而他们都 会以从用户账户扣账的方式来罚款，以教育用户把车停在备好的车位。

Cycle Dios 在怡保市区设立脚车站点，以免脚车被乱停放。（图：星洲日报）

采先进卫星追踪系统

她说，他们与其他共享脚车服务的不同之处在于，他们是采用更先进的 卫星追踪系统，而且已备好充份的人力，在脚车离开已划好的骑行范围时， 如从市区到市区外围都可以追踪到，并派出人手到所显示的位置取回脚车。

另外，脚车是停放在固定的位子，并在市区内设立特定站点，要使用该服务 的用户必须到站点扫描开锁，在用毕后需把脚车停放在最靠近的站点。

“我们目前在怡保、太平和沙巴纳闽都有提供共享脚车服务，当我们在一个地区 推动这项服务时，会先和当地的地方政府合作，在一些方便又不占用太多位子的地方， 如摩哆车车位或安全岛等地设立站点，以便停放脚车。”

“这样做除了能方便用户取车及停车，也能避免脚车胡乱停放而影响市容及脚车被 破坏等事情发生，而乱停放脚车的用户将被从账户中扣取罚款，这些用户的公民意识仍 有待加强。”

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黄包车是最受欢迎的类型之一。（图：星洲日报）

逾半用户让员工手动开锁

冯盈仪表示，自4月投入服务至今，从他 们所收集到的数据中可看出，仍有超过 50%的用户是通过Cycle Dios员工手动开锁的方式 来使用共享脚车服务的。

“这当中以上了年纪的本地用户居多，外国 人和年轻的本地人都很乐意使用手机App来扫描开 锁。我只能说许多本地用户的思维仍停留在10年 前的中国，想尝试新事物但是又有忧虑，他们宁 愿去到我们的办事处，多付附加费用让员工手动 开锁，也不愿学习使用手机扫描。”

她坦言，原本准备好用来寻乱停放脚车的 人手，如今都用来协助用户手动开锁了。无论如 何，她乐观看待本地用户可逐渐适应新科技的趋 势，虽然这还有很大的进步空间。

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周末100%使用率

她透露，目前他们拥有8款脚车，其中二人座、三人座和黄包车等车型获得许多游客用户 的欢迎，使用率非常高，而且每逢周末都有 100%使用率，占了业绩的60%。

她说，欧美游客则青睐单人脚车，Cycle Dios也和一些酒店合作，为住客提供免费脚车 服务，推动休闲的骑行观光文化。

不过，她认为，怡保市内的脚车道仍有待 改善，希望当局能在这方面多加努力，尽快完 善脚车道设施。