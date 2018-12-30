依斯迈沙列：只限专卖区‧吉打禁公开场合售酒 吉州宗教和卫生事务委员会主席拿督依斯迈沙列说，吉州不允许持有执照的商家在公开场合宣传和售卖酒，只可在专卖区进行。

依斯迈沙列：商家不准在公开场合出售卖酒。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打29日讯）吉州宗教和卫生事务委员会主席拿督依斯迈沙列说，吉州不允许持有执照的商家在公开场合宣传和售卖酒，只可在专卖区进行。

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他说，依据吉州伊斯兰刑事法第十七条文，穆斯林涉及制作、出售、提供或展销、收藏或购买能喝醉的酒精类属罪行，会面对不超过5000令吉罚款，或判监不超过3年，或两者兼施。

他说，在公共场合喝醉者也是罪行，会面对不超过3000令吉罚款，或判监不超过2年或两者兼施。

依斯迈沙列是针对伊党独立海滨区州议员阿末法兹里，日前在双溪大年一家商场提呈备忘录反对商场公开售酒和促请商场尊重穆斯林一事，这么说。

依斯迈沙列认为，商场应该设立卖酒专卖区，以示尊重穆斯林的宗教敏感。他也说，民众一旦发现有商场公开卖酒，可向执法单位投报，避免有商家滥用执照。

另外，他指出，卫生部已颁布修正1985年食品法令之下的酒精类条例，并已在今年10月16日生效。

“有关修正包括禁止售酒给21岁以下者（之前是18岁以下者），而商家也须在售酒处、收银柜台及酒瓶上张贴‘喝酒有害健康’标语。”