再娜安华‧急需新的国家论述 巫统在成立了72年后，历经了61年执政的岁月，47年的平权措施，巫统领袖和崇尚马来人主权的人还还无法弄清楚他们做错了什么，让马来人还觉得不安且落后于国家的发展。他们的首要议程不是找到解决方案。他们的首要议程是如何重新掌权。由于人民对他们的领导失去了信心，并且拒绝接受他们的种族和宗教叙述，他们只好加大力度来宣扬暴力。这是多么的羞耻，这是多么的背叛。

我在60年代于新山的宗教学校求学时，我读到了易卜劣厮（撒旦）拒绝与其他天使一样，向真主创造的第一个人类（亚当）叩头。当真主问其原因时，易卜劣厮说：“我比他好;你用火创造了我，而他是用泥土做出来的。”因为他的鄙视和不服从，真主把易卜劣厮赶出了天堂。

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这个比喻一直存在我的脑海中，因为正是这种优越感，世界上才会有着残酷和不公。认为自己更好，自己更伟大，以宗教，种族，族群，性别，阶级，阶层之名认为自己比别人优越，导致他们对与他们不同的人采取各种形式的不公 - 没有别的理由，事实就是他们是不同的这是撒旦的逻辑。

日前大马伊斯兰发展局和大马人权委员会举办了一项伊斯兰与人权的研讨会。掌管宗教事务的部长慕加希激昂的呼吁穆斯林承认人权是伊斯兰信仰的一部分。他引用可兰经中的经文和先知默罕默德的故事，以说明正义，同情，尊严，宗教自由，不歧视和反对种族主义的价值观。

他说，人权和伊斯兰是“血肉相连的。”他警告说，如果一方坚持其种族和宗教比其他人优越，那么将永远不会有和平，因为另一方将以同样的主张进行报复。演讲结束后，两名戴着传统马来头饰和短剑以突显其“优越”马来人身分的男子悄悄溜走了。

慕加希说，他想为新大马创造一个新的叙事。我认为这是必要的，因为种族和宗教至上主义者已经破坏了这个新政府的稳定和其改革议程。我希望慕加希在内阁和希望联盟里的同僚拥有和他一样的勇气。因为大马不能继续在种族和宗教上呈两极化。

过去几周发生的事件，显示了这些绝望的煽动者在继续散播仇恨，并进一步加剧了马来社会的受困感和恐惧。这些搬弄是非的人正在散播暴力，因为他们的族群受到了威胁，企图制造另一起513事件。这种散播仇恨和暴力的行为构成了刑事罪，绝不能任由他们逍遥法外。

显然，那些叫板的人是那些失去政治和金钱权力的人。如果他们不能像过去那样随意掠夺这个国家，那么就只好撕裂这个国家，以便没有其他人受益，这似乎就是他们的计划。

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不能继续在种族宗教呈两极化他们宣称这样做是为了保护马来人和伊斯兰？

这简直就是侮辱。你可以在某些时候愚弄一些马来人，但你不能永远欺骗所有的马来人。

有很多的马来人在5月9日站出来表示受够了并投票支持改变。让我们在这里变得更真实。虽然希望联盟可能只得到了30％的马来选票，但巫统的马来人得票率也下降了15％这不仅仅是马来人改变风向，还有年轻人反对巫统及其所代表的一切 - 一名领袖认为26亿可以汇入他的私人银行户头，而他领导的内阁和政党也认同此事。

希盟政府所面临的挑战是找到有效的方法来让其改革议程得到更多马来人的支持。谁真的对马来人的福祉构成威胁？那些以个人名义掠夺国家财富的人不可能得到那些落在后头的人民的支持。

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我们必须专注为那些落在后头的人制定平权措施。他们有权觉得受委屈，但巫统人没有特权为所欲为。我们必须立即解决不平等和低收入的问题，以便没有人可以利用这项弱点来推进他们对仇恨的叙述。

如果翁惹化知道他在百年前写下敦促马来人努力工作，努力学习，送他们的女儿上学，成为企业家，勇敢和自信，敢于冒险并做自己的主人，他所创办的政党如今由那些制造威胁的人来领导，让马来人感到不安和恐惧，而不是建立他们的信心和拥抱改变，他肯定会在坟墓里哭泣。

自20年代以来，翁惹化一直执着于马来人的落后，以及迫切要“让马来人走上正确的道路”。看到我们93岁的首相还执着于同样的使命，让我感到窒息。

巫统在成立了72年后，历经了61年执政的岁月，47年的平权措施，巫统领袖和崇尚马来人主权的人还还无法弄清楚他们做错了什么，让马来人还觉得不安且落后于国家的发展。他们的首要议程不是找到解决方案。他们的首要议程是如何重新掌权。由于人民对他们的领导失去了信心，并且拒绝接受他们的种族和宗教叙述，他们只好加大力度来宣扬暴力。这是多么的羞耻，这是多么的背叛。

但是，如何让那些感受的各种差异的马来人能够接受大马及其现在生活的世界的现实？这个新政府如何消除数十年对华人，基督徒，行动党人，开明穆斯林，LGBT社群，什叶派，阿末迪亚派的妖魔化，以及维护平等，不歧视，人权，自由主义和多元主义的原则和标准。这些想要分裂国家的人都在利用马来人和伊斯兰主权来塑造马来人的思想，以维护他们本身的权力和特权。

我们必须拔掉这条仇恨和不信任的管道。

以坚决行动对付煽动种族仇恨者默迪卡民调中心针对东南亚宗教极端主义的最新民调显示，叙事很重要。相信诸如伊斯兰的文字理解，伊斯兰法的地位，以及伊斯兰国复兴运动的保守穆斯林，对不同于他们的人抱有敌意，也持有暴力和非暴力宗教极端主义的的倾向。大约66％的大马穆斯林希望禁止逊尼派以外的派系，只有41％的人支持多元信仰教育，相比之下，有73％的非穆斯林认为学生应该学习所有群体的宗教信仰。让人不安的是对基督徒，佛教徒和兴都徒的态度。大马穆斯林受访者对这些“体制外的群体”持有消极的态度。相比起印尼，菲律宾和泰国的穆斯林，大马穆斯林在支持伊斯兰祈祷团（18％）和伊斯兰国（5％）方面的得分也最高。

5月9日让我们相信改变是可能的。新大马必须建立一个新的叙述，让我们相信大马的伊斯兰是公正和富有同情心的，且足以包容所有不同背景的人。

那些在政府，学术界，商界，媒体和公民社会中的人必须勇敢挑战那些利用种族和宗教来分裂国家以谋取个人利益的至上主义者。我们必须维护法治，当局必须采取坚决的行动对付那些煽动种族和宗教仇恨的人。我们每个人都有责任引导这个国家以拥抱多元和差异。

我们没有其他选择。如果我们现在一个包容的国家和平与繁荣的共同生活，我们需要为新大马重塑和重构一个叙述，这个国家应该成为发展中国家和穆斯林世界的榜样。

我们曾经是那样的国家。我们将会，我们必须，我们能够，再一次，成为典范。