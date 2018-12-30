新校舍欠300万建费‧槟华中学吁慷慨解囊 如火如荼赶工的槟华中学9层楼新校舍尚缺300万令吉的建筑费，该校呼吁各界慷慨解囊，让该校新校舍顺利筹集建筑费。

黄汉伟（右五起）移交拨款给温子开，由庄福柔（左起）、尤明月、温佩玓、梁绍毅、黄金珠（右起）、洪世德、蔡贵荣和陈慧萍陪同见证。（图：星洲日报）

（槟城29日讯）如火如荼赶工的槟华中学9层楼新校舍尚缺300万令吉的建筑费，该校呼吁各界慷慨解囊，让该校新校舍顺利筹集建筑费。

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黄汉伟拨5万充建校基金

升旗山国会议员黄汉伟29日到访槟华女中时，宣布通过国会议员选区拨款，拨出5万令吉给该校董事会充作新校舍的建校基金，他也拨出5万令吉选区拨款，在学校假期期间完成重铺槟华小学旁的道路，方便师长使用。

黄汉伟也说，教育部日前已转账28万5000令吉给槟华女中及18万令吉给槟华小学，而槟州政府通过制度化拨款，也会在明年1月发出拨款给槟华独中、槟华女中及槟华小学。

他说，该国会选区的10所学校也得到教育局拨款总额121万令吉，受惠学校即槟华女中（28万5000令吉）、商务小学（10万令吉）、槟华小学（18万令吉）、汉民小学（15万令吉）、培才小学（4万令吉）、菩提小学（6万5000令吉）、培华小学（4万令吉）、圣芳济小学（10万令吉）、圣芳济分校（15万令吉）及浮罗池滑修道院中学（10万令吉）。

“而槟州有12所华文中学、80所华文小学及23所教会中小学获得总额1331万6850令吉。”

他今日出席槟华中学今日举行中一迎新日，也提醒学生要掌握各语来提升沟通技能，同时也要掌握和电子仪器及科技沟通的技能，跟上大趋势的发展方向。该校将在2019年迎来约280名中一新生。

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温子开：感谢社会人士捐助

槟华董事会副主席拿督温子开感谢社会人士的捐助，让该校能拥有今日的设施及学生的成就，而他们也保证会将款项用于学生福利上，不会浪费一分钱。

新校舍如火如荼赶工，并已搬迁了一批桌椅。

蔡贵荣：总建费为1200万

槟华董事会总务拿督蔡贵荣说，该校9层楼新校舍的建设费是1200万令吉，如今尚缺300万令吉，因此希望社会、政府和校友可以慷慨解囊协助该校早日筹到建筑费。

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“在动土时，我们期望这建筑可以在一年内完成，如今建筑已好，目前正在搬所需用具、桌椅及实验室物品等物品。”

出席者包括槟华女中校长庄福柔、董事会监学尤明月、黄金珠、校友会主席温佩玓、家协主席洪世德、槟华9层楼新校舍项目经理梁绍毅及槟岛市议员陈慧萍。