凯林拉斯兰‧沉重的泗水圣诞节 “每个月的第十三天我们和其他社区成员以及受害者的家属在教堂里聚会，我们追悼失去的亲人，但我感受不到报复的需要，我原谅了他们，因为仇恨是毒药。我希望不同宗教的信徒都能继续交流，我们彼此可以和谐以及包容，爱护对方。“我也致力如此教导子女。

圣诞节快乐！从泗水来的祝福，这里是印尼第二大城市，这里包括外围城市，人口多达800万人。泗水基本上是一个商业中心，工业区里建满了工厂，仓库还有商场。尽管如此，每年这个时候，圣诞节氛围较为肃穆。

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6个月前，泗水被一系列的自杀式爆炸事件困扰，三所教堂以及一所警察局被攻击。在一场警察行动中，泗水附近的西多而佐（诗都阿佐）的一所公寓发生炸弹爆炸事件。总共造成28死，50人受伤。

因此当全城的人都在准备迎接圣诞节，报福音者都聚集在广场里，凯唾成珠的团队在这里与52岁的安迪（Agustinus Dono Chrismiandi）会面，他的家属在袭击中受伤。

安迪是两个孩子的父亲，在泗水土生土长的他，身高不过150公分，但非常健壮，颧骨显著，谈吐大方以及魅力非凡。

5月13日，他和家人就在泗水市中心的圣玛利亚天主教堂。袭击是与哈里发国地方分支Jamaah Anshar Daulah策划，但却由一对青少年兄弟，即分别17岁以及15岁的尤索夫以及费尔曼执行。他们的父母以及其他两个姐妹在另外两间教堂引爆炸弹，都丧命其中。

安迪追溯说：“我和家人正在前往圣玛利亚教堂出席星期天的弥撒，就是我们一般参加早上7点半那一场，他们跟我的父亲先搭乘抓斗到教堂，大约在7点10分左右抵达，大概就是教堂炸弹被引爆那个时间“。

“到了教堂之后，我不禁在猜为何门口停了那么多辆摩哆车？为何会有烟雾？当有人告诉我炸弹爆炸后，我很慌张得开始立刻找寻家人。”

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他17岁的儿子威盛（Vincentius）记忆犹新地说：“下车之后，我就替祖父开车门，车门关上那一刻我就听到了身后的爆炸声，冲击力把我撞向车子，我当时感到晕眩，眼前一片黑，左眼下方留下一个疤痕，我的祖父的头部还有胸口都受伤了，他现在因为爆炸声响过大冲击，需要佩戴助听器“。

幸好，安迪一家人都逃过一劫。

但很多家庭在这个圣诞节的餐桌上就会出现一些空位。这次的袭击，是首宗在印尼由年幼孩子们发动的自杀式炸弹袭击，留给了泗水市一到很深的伤疤。

今年，圣诞节庆典比较低调，部分是因为伊斯兰捍卫者前线的施压。

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再者，安迪解释说：“对那天家人经历，我还心有余悸，每一次看到一辆抓斗车，尤其白色的丰田伊诺，我就会想到发生在孩子身上的事，但我不再害怕，只要我的信仰坚定不移“。

“我殷切盼望着圣诞节的到来，大家都会聚集在我小弟家。”

泗水人（其中基督徒占9.1％）似乎以及放下了恐怖袭击事件，极力往前看。该市著名的市长丽丝玛在稳定紧张情绪以及重振公众信心上做出了很多努力。

“每个月的第十三天我们和其他社区成员以及受害者的家属在教堂里聚会，我们追悼失去的亲人，但我感受不到报复的需要，我原谅了他们，因为仇恨是毒药。我希望不同宗教的信徒都能继续交流，我们彼此可以和谐以及包容，爱护对方。“我也致力如此教导子女。

正当全世界都在迎接新年，原谅以及重新开始对于受难家属来说是一件艰巨的任务，与一般的圣诞节庆典有落差。

泗水承受了重大打击，但她的子民 - 坚韧且善良，能够更强大的回弹。