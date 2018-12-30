1月1禁烟令大限将至．餐饮业者仓促准备 卫生部副部长李文材10月11日宣布从2019年1月1日起在食肆全面禁烟，通令宣布后令相关业者措不及防，眼见“大限”将至，业者唯有仓促准备，尽量遵循规矩，却也仍担心“立志禁烟由得我，行出来由不得我”。

旧的禁烟告示牌较小，未必引起注意，因此卫生部今次定下统一告示牌（40公分x 50公分）的新指示。（图：星洲日报）

（柔佛．新山29日讯）卫生部副部长李文材10月11日宣布从2019年1月1日起在食肆全面禁烟，通令宣布后令相关业者措不及防，眼见“大限”将至，业者唯有仓促准备，尽量遵循规矩，却也仍担心“立志禁烟由得我，行出来由不得我”。

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受访餐饮业者告诉星洲日 报《大柔佛》社区报，他们可 以依据指示“照章行事”，并 在新措施落实后，以教育者的 身份向顾客循循善诱，但吸烟 毕竟属于个人自由，顾客听不 听劝又是另外一回事。

根据过去的惯例，欲吸烟的食客都会自动坐在室外用餐，惟新的禁烟令仅允许烟客在距离餐馆10尺外的地方吸烟。（图：星洲日报）

业者担心出现不公情况

然而，按照新的禁烟令， 餐饮业者也有责任禁止顾客在 店内吸烟，若有违反，还可能 面对2500令吉罚款，鉴于这项 规定，业者担心出现不公平的 情况，即规劝后顾客仍我行我 素，一旦遇上执法人员，则需 承担有关责任。

根据政府的最新规定，所 有冷气或非冷气餐厅，以及传 统咖啡店、茶餐室、露天小贩 中心和路边摊等，在新措施下 皆被列为禁烟区，显然较过去 卫生部定下的禁烟范围更广。

不仅如此，在新的禁烟令 下，餐饮业者也不能在用餐范 围划分吸烟区，甚至不允许在 餐桌上摆放烟灰缸。此外，新 的禁令下，“香烟”的定义也 包含有尼古丁成份的电子烟和 水烟在内。

与此同时，当局也发出指 示，所有相关业者必须在店内 的显眼处张贴统一标准，即40 公分x50公分的禁烟告示牌。

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由于卫生部发出禁烟令 到实施有关条例只有短短一个 多月的时间，国内餐饮业者尽 管面对冲击，也只能被动式接 受事实，并尽量赶在禁烟令 于2019年1月1日实施前做好准备。

新的禁烟令于1月1日落实后，各类型食肆受促更严厉执行禁烟措施。（图：星洲日报）

杨运松：还不太清楚细则

在新山市区经营餐馆的杨运松向星洲日 报《大柔佛》社区报坦言，餐饮业者 截至12月中为止，还不太清楚卫生部定下的标 准或其他细则，包括最基本的禁烟告示牌，也 仅知道需符合40公分x50公分的规格，其余一 概模糊。

杨运松也是新山咖啡酒餐商公会的财政， 他说，由于很多事情是由马新咖啡茶业联合总 会统筹统办，而该会至今也未与任何相关部门 商谈，因此对新措施只知其一不知其二。

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对于更全面的禁烟，他透露，为了塑造健 康的环境，他也十分支持，但从餐饮业者的角度来看，事实摆在眼前，教育烟民不是一蹴而就的事。

他说：“我的餐馆自1996年迁来此处营业时，我就严格执行禁 止室内吸烟的条规，经过二十几年的努力，顾客一来到我这里，就 知道这里不能吸烟。”

教育民众需时间

上述情况说明，教育民众需要时间，尽管当局定下首6个月的规 劝期，但他觉得这不是一时半刻可以改正过来。

“当然，我已准备一旦遇到情况，就以友善态度劝告顾客。” “根据我的了解，条例中有针对业者的罚款，如果业者劝告 了，顾客仍坚持，那罚款对业者就很不公平。”

他也说，法令规定在餐馆10尺外的范围才可抽烟，他疑惑， 万一顾客在餐馆外的路边抽烟时被车撞上受伤，这个责任该由谁承 担？显见业者们在新的禁令下，处境相当为难。

黄俍发： 担心规劝不果需承担责任

在新山淡杯经营传 统咖啡店的黄俍 发也担任新山咖啡酒餐商公 会的总务，他受访时透露， 该会甫于21日收到总会发 出，按照卫生部规定尺寸和 标准的禁烟告示牌样本。

由于这时期正好遇上圣 诞节的公假，要找印刷商印 制也得花费时间，公会因此 担心无法赶在明年1月1日将 有关告示牌发给所有会员， 以及供非会员索取。

他坦言，禁烟措施太突然，但既然当局态度强 硬，业者们只有听从指示，仓促做准备。

黄俍发说，其咖啡店能做的就是张贴禁烟告示 牌，然后收掉原本放在桌上的烟灰缸；基于人力有 限，在规劝烟客这方面也只能量力而为。

同样的，他也担心业者规劝不果，要承担法律 的责任。

他指出，传统咖啡店原来就是一个开放的空 间，如今变成禁烟区，烟客必然难以适应。

“根据我的了解，要让烟客戒烟是需要时间， 这不是说戒就可以马上停止或改掉的习惯，所以 说，6个月的宽限期根本不够。”

陈国光：只能跟着政策走

陈国光（73岁）在新山彩虹花园经营咖啡 店已有36年历史，他受询时说，虽然新 措施眼看就要实行，当前他也没有什么准备。

他说，政府既然已作出决定，他只能“跟着 政策走”。

不过，新措施连吸烟区也容不下，他觉得这 就有些为难，毕竟餐馆业者不能随意“赶客”， 而一些烟客也可能不接受业者的劝导。

他指出，现时的人手非常紧，而他自己又一 人身兼多职，只希望顾客看到禁烟告示牌能主动 克制禁烟。