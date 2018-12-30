专向华裔咖啡店餐馆下手‧假卫局人员兜售禁烟告示 随着卫生部的扩大禁烟规定在明年1月1日落实，所有食肆都必须张贴禁烟告示后，市面上出现假冒卫生局人员，以每张高达26令吉的价格出售告示予餐饮业者。

别有机心者混水摸鱼，以每张高达26令吉的禁烟告示售予食肆业者谋利。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平29日讯）随着卫生部的扩大禁烟规定在明年1月1日落实，所有食肆都必须张贴禁烟告示后，市面上出现假冒卫生局人员，以每张高达26令吉的价格出售告示予餐饮业者。

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太平近日来出现数名自称是代表卫生局的巫裔中年，他们专向华裔咖啡店及餐馆下手，软硬兼施的推销印有卫生局标志的禁烟告示，以赚取厚利，引来食肆业者的投诉。

陈天贵：禁烟告示免费索取

北马贩商总会会长陈天贵强调，卫生部即日起提供免费的禁烟告示让业者索取，并厘清有关的告示并没有过于严格的标准，只要有禁止吸烟的字眼即可，甚至是复印的也没有问题。

他针对上述事件在新闻发布会上说，近日来曾接到不少食肆业者的投诉，指有人冒充卫生局人员向他们兜售禁烟告示，每张价格由数令吉至26令吉不等。

他说，在接到投诉后即向卫生局查询，而卫生局负责人表示没有派员四处兜售禁烟告示，相反的卫生局还提供免费的告示让业者索取。

告示没严格标准

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“此外，当局也澄清禁烟告示没有严格的标准，如尺寸需要多大，以及香烟的图案要如何等等。最重要的是有禁烟字眼，并张贴在显眼处即可。”

陈天贵呼吁食肆业者提高警惕，不要让别有机心者通过扩大禁烟区法令浑水摸鱼，上当破财。

他表示，扩大禁烟区获得大部份非烟民支持，但也引起一些贩商会员不满，因为此举会影响小贩商的生意，使公会也面对压力。

“无论如何，我认为站在人民的健康角度省思，扩大禁烟区是好事。”

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黄志忠：没派人售禁烟告示

太平市议员黄志忠受询时表示，市议会卫生组成员没有委任派何人到咖啡店或餐厅出售禁烟告示。

他说，本身昨日与市议会卫生组开会时，曾提出接到多间咖啡店东主投诉，指有一组人自称代表卫生部成员到食肆店推销禁烟告示，并强行要业者购买，引起业者的不满。

刘长一：落实初期勿严格执法

太平市议员刘长一希望卫生部在落实禁烟令时，以教育为出发点，在开始时不要过于严格执法。

他表示，由于许多食肆业者及烟民对这项法令仍模糊，因此当局需给他们时间去习惯及了解。

陈天贵表示卫生局有提供免费的禁烟告示。右是刘长一，左是王星元。（图：星洲日报）

许国盛：3张告示要价27令吉

甘榜务央百乐茶餐室东主许国盛披露，有3名巫裔中年日前到其餐室推销禁烟告示，每张售价9令吉，并鼓励每间茶室购买至少3张，总共27令吉。

他说，3人自称是代表当局出售合标准的禁烟告示，而告示上除了印有3种语文的禁止吸烟字眼，以及罚款1万令吉或监禁不超过2年的国文外，下方也印有卫生部字眼及标志。

他说，由于当时仍不能确定卫生部的禁烟告示的标准，以及上述3人的身份，虽然对方软硬兼施，但他坚持拒绝。

“过后与其他同业谈起此事时，一些同业表示以为对方是卫生局职员而购买了有关告示。”

业者须提高警惕

许国盛表示，之前卫生部在落实禁烟令时，所有告示都是由香烟公司提供，餐饮业者不必付钱购买，惟此次香烟公司仍未有举动，许多餐饮业者因此也在静观其变。

他希望业者提高警惕，因一张告示售价9令吉并不便宜，加上还不清楚卫生部要求的告示标准，一旦目前购买的告示不符规格，还需花钱再次购买。