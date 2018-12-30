吉华堂“媒体之夜”‧3新闻从业员获表扬 吉打州华人大会堂举办“媒体之夜”，表扬吉州报界3名资深新闻从业员，感谢他们的辛劳与奉献。

吉华堂表扬吉州报界3名资深新闻从业者；左起为彭发球、杨金福、张永高、吴新美、陈顺利、钟来福、许汉杰及许锦秋。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打29日讯）吉打州华人大会堂举办“媒体之夜”，表扬吉州报界3名资深新闻从业员，感谢他们的辛劳与奉献。

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获得吉华堂颁发表扬状的报人是星洲日报亚罗士打办事处资深广告员张永高（服务38年）、星洲日报通讯员吴新美（服务43年）以及光明日报吉北区高级广告专员许汉杰（服务42年）。

吉华堂会长拿督钟来福在署理会长拿督陈顺利、副会长拿督许锦秋和杨金福及总务彭发球陪同下，颁发精美的表扬状牌匾给3名报人。

鍾来福在会上致词时不忘感谢3名新闻工作者，多年来在新闻线上的付出。

明年办全国华人文化节

鍾来福说，吉华堂将于明年承办第36届全国华人文化节，而昨日也首次召开工委会汇报会与干训活动，让每名参与者了解活动的方向和大纲。

他也感谢吉打三圣慈善福利中心在庆贺吉打州苏丹端姑沙烈胡丁殿下登基花车游行时，义务为该堂设计与制作花车，且也获得吉玻江夏堂及吉打大旗鼓队派出代表呈献中华文化表演。

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他说，苏丹和苏丹后观看吉华堂的花车与表演后，还竖起拇指赞好，这些都是各造的努力，让中华文化大放光彩。