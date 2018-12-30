舒庆祥‧新山华人历史的书写不会有例外 柔佛历史如果从中国东汉古籍有记载的文字算起，迄今为人所知的历史不过883年；如果是从18世纪崛起的天猛公王朝算起，不过200年。

柔佛历史如果从中国东汉古籍有记载的文字算起，迄今为人所知的历史不过883年；如果是从18世纪崛起的天猛公王朝算起，不过200年。

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在这过程中，有关柔佛华人历史以华文书写所取得的成就，比多如恒河沙数的英巫文书写不遑多让，相较之下，中国历代古籍所提供的资料，更是英巫文书写望尘莫及。

如班固的《汉书地理志》所载，公元初年王葬遣使往通黄支国的往返航程所提及的“皮宗”，日人藤田丰八指为柔佛西南海中小岛（香蕉岛）Pulai Pisang的对音，著名历史学者许云樵认为这是柔佛、星洲一带的总称，也是柔佛地以历史记载的第一次。

在中国古籍中，以柔佛之名，记载柔佛事迹最详尽的当推《小方壶斋舆地丛钞》。它是清代光绪十七年（1891）王钖祺编篡的工具书，其中一章《柔佛略述》，对当年的柔佛，其实是现代的新山有翔实的描绘，现摘录如下：“柔佛一部，滨海而立，----向事暹罗，自比于附佣之列，今则自立。其国中有地名新山者，柔王之宫室在焉。官府、狱禁皆备，境内别无分治。王宫左偏有小街衢，华国商民与土人相错而居。综其大略，有类中国一小村市。新山与新加坡一河之隔，由坡陆路往相距十五西里，策马驱车半日即可往还，若棹舟往游，共得水程三十西里。”

“彼境户口，土人约共五万名，中国人民种植于其土者十万众．至于西人之旅居其土者，刻仅寥寥数人。

彼境原有土民，皆深居内山，敛迹不出，新山市中之土民，则皆由新加坡或他处迁往，颇自矜异，而呼原有地主为山人焉。”，19世纪末，新山华人生活风貌，跃然纸上。

自从华文报在马新出现后，对存留历史工作一向扮演重要角色。1883年3月3日出版的《叻报》，报道了柔佛古庙出游的盛况，打出了“柔佛赛会”标题，有下列描述：“柔佛赛神：柔佛地方向例每年于正月二十日为赛神之期。仪仗摇风，族旗映日，更召名优往为演剧，亦也算穷荒小岛中之繁华世界。本日该处赛会之期已届，谅今春风景当不减于曩年，盖往观乎得以及时乐也。”，保存了柔佛古庙游神早年历史的一页。

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口述历史更是不可或缺，它往往填补了文字记载所欠缺的。1950年出版的《马来亚潮侨通鉴》一书，一段只有60多个字的口述，让今天的我们知道了在港主时代经有柔佛古庙的游神活动：“据传柔佛新山，每逢阴历正月二十日为游神之期，全柔各港之港主，须各航船一艘，灯笼一对，前赴新山参加游神，盛极一时云，这是林锦成先生述。”

各华团在不同时期出版的刊物，也以各自角度提供许多极其珍贵的史料。上述的《马来亚潮侨通鉴》，在42页刊登了一篇题为“柔佛潮侨概况”，作者李馨。

文中第一则，作者写出了陈开顺开拓柔佛的事迹。这是新山史最为重要的一章，陈开顺之名第一次出现在华文书写的史书上。

著名英国籍历史学家Carl A.TRocki（卡尔A特罗基），在其所著《Prince Of Pirates》（中译本：天猛公与柔佛及新加坡的发展，新山华族历史文物馆丛书之一），引述了李馨一文中大部份文字。

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他在书中进一步指出：《马来亚潮侨通鉴》“说他（指陈开顺）除了担任义兴会头目外，也是警察队的首脑。虽然其他的资料没有到提到平定麻坡叛乱的事，但是有观察者注意到当年麻坡一带局势不稳定，以及天猛公介入这冲突事件。

上述华文资料，似乎言之有理，无形中加强了有关陈开顺充当警察角色的论点。”在书中他还说：“李馨所撰的陈开顺略传中的多数要点，似乎都得到当时报章记载有关新柔私会党的活动所印证。”，陈开顺协助开埠新山史实的华文书写，获得了史学家最明确的肯定。

官方档案资料的重要性，更是不言而喻了。正是一则柔佛宪报的官方档案文件，确认了义兴公司于1916年7月1日正式解散，结束了新山史学界，之前多年来对该公司于何时停止活动的议论。

今天的事，明天就是历史了。

百多年来新山华人的历史书写，靠的是中国历代古籍、华文报章、口述历史、华团刊物与文件、官方档案所提供的资料及亲身的目睹与经历。

然而，由于各撰写者毕竟史观不同、立场互异，掌控资料有差，而有偏颇，致观点出现了歧异或纷争，这是史学界健康的现象，应以正面视之。

曹操之墓位在何处，在中国史学界引发了千年之争。新山史学界也曾对柔佛古庙是否建于1818年、有二个宽柔、新柔堤有没有被炸过、新山有另一个陈开顺、日本投降后初期宽柔校史的一段空白、孙中山来过新山吗？等等，都有过一阵热议。

史论有争议，并不意味结果是翻脸或分裂，其实，只要涉及各造以开放的胸襟，以史论史、抱着一时不能解决，留待以后处理，证明是正确的史实，可以接受修改重写填补，仍有疑点者，听取及尊重专家学者的意见，继续研讨，不须急以一时作出决定。

举世各国无数的例证经证明，历史就是这样书写出来，新山华人历史的书写不会有例外。