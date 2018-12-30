郑丁贤‧2018风云人物 如果没有马哈迪，希盟会不会赢得第14届大选？这个问题，有两种答案。一种是英雄造时势的论述，认为马哈迪成为中心力量，凝聚反国阵的士气，也给予许多马来民众改变的信心，一举冲垮纳吉的龙王庙。

许多读者都知道，岁末年终，这个专栏都会选出年度风云人物。

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风云人物的选择，不在于此人形象的正面或负面，而是此人在这一年对社会国家的影响程度。

“风云”出自《易经》：“云从龙，风从虎。”一个人之拔萃，在于自己，也在于环境和际遇。

2018风云人物的入选名单，以及入选理由如下：

1.马哈迪

如果没有马哈迪，希盟会不会赢得第14届大选？

这个问题，有两种答案。一种是英雄造时势的论述，认为马哈迪成为中心力量，凝聚反国阵的士气，也给予许多马来民众改变的信心，一举冲垮纳吉的龙王庙。

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另一种是时势造英雄的论述，认为即使没有马哈迪，希盟也能够赢；而马哈迪只是顺水推舟，占了便宜。

论者举证，土团竞选52个国会议席，只赢得13席，而且主要是靠巫统和伊党分散选票才能胜出。马哈迪本人在浮罗交怡也未能大胜，得票只占44.4%。

不管怎样，马哈迪以93高龄回到政治舞台的中心，已经是事实，也创造了历史。

马哈迪赢了大选，如今面对2大挑战：

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第一，他领导的多党联盟，是否能够继续团结，又是否有执政能力？

第二，他的首相任期，为期多久？他是否愿意交棒，又会把棒子交给谁？

2.刘特佐

纳吉输了大选，断送了国阵；这么重大的摧毁工程，刘特佐出力不小。

没有刘特佐，就没有1MDB，也没有这个世界级的金钱游戏。

一个出道时只有20几岁的小伙子，编制了一个假中有真，真中有假的金融幻境，把一个国家的首相，以及他的妻子，还有阿拉伯的王子、华尔街的金融巨子、好莱坞的戏子，都带进一千零一夜的奢靡幻境里，跟随他的魔笛旋律而摇摆。

幻境终于幻灭，很多人付出沉重代价，而这个小胖子却还在世界某一个角落，享受剩余的奢华。

3.安华

这一年，他走出牢狱，中选国会议员，当了党主席，准备做第8任首相。

他从生命的谷底，急速弹上，就差那一步，可以登上高峰。

只是，他可以安全着陆吗？

安华的生命里，似乎只有一个使命，就是成为大马首相。他把生命寄托在这个目标，永不罢休。

只是，他面对党内的离心，希盟成员党的忠实考验，马哈迪的信任危机，还有，年轻世代对他的陌生。

时间不会一直在他这一边。

4.消拯员阿迪

有人说，他会是马来人版的赵明福。

他只是一个平凡人，却卷入一次群众集体事件，成为无辜的受害者。

他的死，真相还有待厘清，但是，却掀起了社会激荡，成为族群课题。

他的死，背景是一间兴都庙，以及大马多元族群社会的矛盾。多数时候，不同族群和平相处，但是，这不代表大马是一个共信融和的社会，一旦涉及族群宗教、文化、经济的敏感神经，就露出了猜疑和敌意的群体性格。

他的死，没有结束这一切。

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当当当，谨此宣布，2018年风云人物，得主是……马哈迪莫哈末。