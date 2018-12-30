龙宝宝效应 一洗5年锐减颓势‧崇小迎106新生 龙年宝宝效应，崇华小学今年新生人数一洗5年来锐减颓势，2019年新生人数少有的突破一百大关达到106人，使到全校学生人数接近600人。

106名新生与董家教成员及老师欢喜合照。（图：星洲日报）

（霹雳‧江沙29日讯）龙年宝宝效应，崇华小学今年新生人数一洗5年来锐减颓势，2019年新生人数少有的突破一百大关达到106人，使到全校学生人数接近600人。

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崇小去年新生人数只有84人，今年增加22人，反映许多华裔对龙情有独钟。

崇小80年代曾有过学生人数接近2000人的鼎盛时期，随着华裔人口大量迁移到大城市讨生活，崇小学生人数每年递减，抵挡不住时代变迁的冲击。

新生有88名华裔、巫裔10人及印裔8人，全校非华裔人数仍保持在20%左右，2019年全校学生人数为576人。

列教部重点转型学校

崇小被教育部列入重点转型学校，教师的素质不但受到注重，而且学生的潜能启发也同样获得重视，家长们与校方的互动将获得进一步提升。

崇小大多课室都已安装互动精明教学器材，学校其他软硬体设施也日臻完善，在江沙县小学精明教学器材排名中名列三甲，这也是受到教育部重视的原因之一。

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杨金春：开学3天家长可陪用餐

崇小校长杨金春在迎新日活动上致词说，虽然教育部已宣布一到三年级学生免除统一考试，不过平时课堂上会进行学习评估、课业表演活动及进展式评估等，以便掌握学生的学习进度。

她说，学校的上课时间为早上7时35分，不过学生须于早上7时20分前抵达学校进行晨读。

为了让新生尽快融入校园生活，家长获允许在开学后的3天进入学校陪同孩子在食堂吃早餐，家长将获分配学校通行证，他们只要在校门口出示给保安人员核实，就可以进入校内。

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学校下课时间为早上10时35分，家长们受促遵守校规，以确保学生的安全。