士姑来皇后花园‧1周2民宅进贼‧居民盼警关注 在同一个星期遇窃的民宅是门牌143号和181号的单位，该两间单层排屋单位分别于本月23日及25日遇窃，各别损失500令吉及逾3万令吉。

新山皇后花园柏威拉12路在一个星期内发生2宗破门行窃案，令居民担忧。（图：星洲日报）

（依斯干达公主城29日讯）新山士姑来皇后花园柏威拉12路毛贼横行，一个星期内已知有2户民宅摆空城时遭窃贼潜入干案，令居民提心吊胆，冀望警方提升效率将涉案者缉拿归案，以儆效尤。

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在同一个星期遇窃的民宅是门牌143号和181号的单位，该两间单层排屋单位分别于本月23日及25日遇窃，各别损失500令吉及逾3万令吉。

范伟玲：天花板被掀开

在案件中被盗走500令吉零钱的事主范伟玲（40岁，操作员）今日在新闻发布会上指出，本月23日晚上10时许，她从新加坡下班返回家里的时候，于厕所惊见天花板被掀开，才察觉到家里进贼了。

她说，早前她进入房间看到家里的菜刀出现在梳妆台时，还以为是自己随手放忘了收，直到看见厕所天花板，才意识到情况不妙。

经仔细查探后，范伟玲发现放在神龛的零钱已不见踪影，连同失窃的还有一本银行存摺和后门钥匙。

家里进贼后，她坦言心里有阴影，除了害怕，只能期望警方提高关注。

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温晓金：损失惨重

住在同一条路的温晓金（30岁，教师）说，她与家人在25日圣诞节当天举家外出用餐，不料晚上8时许回到家，惊觉铁门的门耳已遭破坏，客厅和房间的橱柜更被窃贼搜索得凌乱不堪。

经点算，窃贼除了盗走她准备支付装修费用的5000新元现款（约1万5000令吉），连带家人的报生纸、金饰、其他外币、银行存摺等都一并窃走。

最头痛的是，在新加坡工作的她也损失一台由新加坡教育部提供的手提电脑，里面包含十分重要的资料，为此，她也被迫要向新加坡警方备案。

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新山皇后花园柏威拉12路毛贼横行，居民希望警方加强巡逻并提高效率捉拿涉案者归案。左一及二为张美强、范伟玲；右二至四为黄祥銮、洪艳美、温晓金，后排左一为温俏银。

温俏银：治安向来不好

温晓金的姐姐温俏银（32岁）说，当地治安向来不好，近几年更时有听闻罪案发生，今次遇窃，她坚持要报警，希望当局能掌握大数据，关注该区治安不靖的事实，采取积极行动改善，尤其要将涉案的毛贼捉拿归案，以起警惕作用。

温俏银说，干案毛贼相信拿了其家里的枕头套将得手的物品带走，这样的干案手法，她早前也听闻其他遇窃邻居提起，因此怀疑横行该区的毛贼是同一人。

出席上述新闻发布会者，包括行动党依斯干达公主城市议员党鞭黄祥銮、市议员洪艳美及振林山支部主席张美强等。

温家于25日遇窃时，客厅被搜索得凌乱不堪。

黄祥銮：已致函新山北区警区

黄祥銮说，她早于本月5日已针对皇后花园一带治安不靖的课题致函新山北区警区，促警方增加人力展开巡逻工作。

与此同时，她希望居民能发挥守望相助精神，并且做好安全措施。

洪艳美说，她会在依城市政厅的城市安全会议上提出有关课题，另一方面则促请警方提高效率，勿让罪犯逍遥法外。

由于年关将近，张美强鼓励居民积极响应警方推出的“佳节居家安全行动”，出远门前向警方报备，避免住家成为窃贼干案目标。