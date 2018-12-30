培南华中迎367新生‧学生总人数料增至1500 怡保培南国民型中学今天举办2019年预备班及初中一学生迎新日，367名学生一早在父母的陪同下齐聚学校礼堂，准备在新学年迎接新挑战！

培南华中共迎来367名新生。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保29日讯）怡保培南国民型中学今天举办2019年预备班及初中一学生迎新日，367名学生一早在父母的陪同下齐聚学校礼堂，准备在新学年迎接新挑战！

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新生当中，初中一学生占319人，另48人就读预备班；加上其他年级的学生，该校的学生总人数明年将达1476人。

培南华中校长辜源明致词时表示，目前尚有许多家长向教育局提出上诉转校，相信开学时，该校的学生总人数将增至1500人。

他说，该校希望于2022年达到1800名学生的目标，目前共有93名教师，其中43名巫裔、32名华裔及17名印裔，相信明年将有所增加，因教育局已批准该校可有99名教师。

他说，许多家长把孩子送来该校求学，主要是因培南校风好，惟这不是一朝一夕造成，而是逐年累月经过大家的配合及董家教和学生的耕耘所致。

筹款改建篮球场成活动中心

他说，由于学生人数在这几年激增，学生每个星期在礼堂开周会相当拥挤，该校将于2019年举办一项筹款运动，把现有的篮球场改建成多元活动中心。

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“这座多元活动中心将作为学生进行课外活动的地方，让他们能在一个有遮荫的地方进行活动。多元活动中心内也会设一个舞台，让学生可进行练习和彩排。”

他希望社会热心人士能慷慨捐助，相信这座活动中心成功建起来，将对学校发展有所帮助。

孩子升上中学，许多父母也陪同出席迎新日，促进校方和家长的了解。（图：星洲日报）

辜源明：改英文字母平均分班

辜源明说，为了减少心理上的不平衡，该校此次一改往年分配班级的制度，不再使用数字来分配班级，改为使用英文字母平均分班，希望家长和学生能谅解校方的用心。

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他强调，培南华中是秉著有教无类的教学方式办校，所以不希望在班级方面造成家长产生错觉，认为只有成绩好的学生被编排在前面班。如今无论学生成绩如何，都有可能被编排到任何一班。

他指出，为配合家长们的意愿，本届初中一学生在数理科目教学方面，其中5班以英文教学，另6班以马来文及英文双语教学；对此，校方将于开学首天让家长签署同意书，希望获得众人的配合。

他说，培南华中的办校方向非常明确，宏远是成为霹雳州首选的学校，所以除了在学术方面优秀，学生的纪律和礼貌方面也必须卓越。