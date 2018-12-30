没华裔新生缺师资．登彭微小每况愈下 2019年新学年，登州和彭亨州微型华文小学当中，只有半数的微小仍有华裔生报读，有者师资也不足，开学新生人数每况愈下。

关丹班珍华小明年有一 名华裔新生，不至于零华裔 生。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹、文冬、文德甲、 直凉、登嘉楼29日讯）2019年新学年，登州和彭亨州微型华文小学当中，只有半数的微小仍有华裔生报读，有者师资也不足，开学新生人数每况愈下。目前仅登州雅姆华小学 生人数不超30人，因此保留复级班。

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北根那示启华华小明年共有24名新学生，但全部是非华裔生。（图：星洲日报）

北根那示启华华小校长宋梓良：24非华裔新生

“明年就读华小的新生共 有24名，但没有华裔 学生，全部是非华裔学生。全校目前 共有119名学生，教师包括校长共12 人，师资足够。”

北根港口育华华小校长林来贞：8新生全非华裔

“育华华小明年一年级新生 共有8人，但全部是非华 裔学生，全校学生42人，因学生人数超 过30人无需复级班。

“但学校目前连校长只有11人，尚 欠2名华文科教师，希望教育部能尽快 派师资前来，解决师资不足。”

关丹县班珍华小校长陈伟川：8新生仅1华裔

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“班珍华小明年共迎来8名 新生，当中一人是华裔 学生，让该校免除零华裔生的窘境。

“全校目前共达致52人，因此无需 复级班，但师资则缺少2人，全校教职 员包括校长共12人，目前仍不知教育部 是否有派遣老师前来填补。”

淡属双溪加旺华小校长周丽云说：迎1巫裔新生

“本校明年将迎来一名巫裔新生，明年学生总人 数为11人，由于总人数未能突破30人，须继 续落实复级班。

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“今年全校总人数有12人，明年则有11人，比今年少了 一人。在11名学生中，华裔生占2人，分别是明年就读三年 级和五年级、1人是土著（四年级），其余则是巫裔学生。

“以前许多华人在双溪加旺园丘工作，但是随着时代的变迁及人口外流，许 多华人家庭已经搬离双溪加旺，仅剩下几户华裔家庭，而这些家庭的孩子也已经 长大，并到外地谋生，使到本校已有多年没有华裔新生，陷入没有新生来源的困 境。”

淡属联增华小校长洪瑞城：13新生仅3华裔

“本校明年新生比今年的17人略减4 人，不过明年的13名新生中，华裔 学生占了3人；今年的17名一年级学生，全是巫裔 学生。

“明年全校共有86名学生，华裔生仅占约10%，近几年来本校也面对新生来源逐年减少的问题。因此，校方将积 极举办更多活动，希望能吸引家长将孩子送到本校就读，增加学生来 源。”

登州雅姆华小黄薛蓓：仅2新生 缺3教师

“明年新学期开学该校仅 有两名新生，分别是 一名华裔和巫裔学生，全校只有17 名学生。

“因学生人数不足30人，学校仍保留复级班，分别是二三年级和四五年级，一年级和六年级各一班。另外，学校目前的 师资包括校长只有7名教职员，缺少3名老师。”

百乐县文德里华小副校长陈麒洋：接收9转校新生

“本校明年的一年级新生 有3个，比去年的5名 减少了2位（40%），但其他年级也有 转校新生，全校明年有42人，比去年 多了2人，二年级4个学生、三年级15 个学生（3个新生）、四年级4个学生 （2个新生）、五年级9个学生（2个新生）、六年级7个学生（2个新生）。”

百乐县金马梳华小校长余芊琳：2印裔新生

“本校新学年有2名印裔 一年级新生，保持跟 今年一样。明年全校有10名学生，跟 今年学生人数相同，新学年一年级2 位（2印）、二年级2位（1印1华）、三年级2位（2印）、四年级2位（2 华）、五年级1位（华）、六年级1位（华）。新学年仍会进行复级班，老师人数维持在7位，没 有增减。”

文冬县微小没复级班

文冬县内微型华小的学生人数都超过基本的30人，所以 没有复级班。

宋溪本祖令华小校长黄勇年表示，该校明年全校人数有73 人，包括学前班14人，明年没有复级班，也拥有足够的师资。

该校明年有13名一年级新生，当中有一些异族学生。

至于离开文冬偏远的文积华小全校有40多位学生，冯玉丽 校长也表示，该校没有复级班。