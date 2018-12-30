张柔生‧营造局势的公众话语权 人类发展史进入到网路时代是个大跃进，如此迅速且蓬勃的扩展无不令人膛目结舌。

人类发展史进入到网路时代是个大跃进，如此迅速且蓬勃的扩展无不令人膛目结舌。

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回顾十年前，网购、共享交通、电子钱包、刷脸技术、自媒体平台等服务几乎还未曾萌芽，网路的出现可说是开启一道新世界的大门，这崭新的领域使得多少英才前仆后继投身其中，多少研究惠及全人类，多少企业为之崛起。

值得正视的是，现今网路中伴随庞大信息量而来的舆论生态，自媒体社交平台逐渐松绑公众发声的权限，各类议题、价值观等的碰撞更是形成社会冲突现象。

笔者甫踏足媒体行业，最为明显体会到公众话语权的开放，导致主流意识形态的消解。无可否认，言说能建立认同感，但把关人机制的不完善，造成言论开放渐趋失衡，放大自我主义，降低包容度的当儿，也弱化了群众分辨、批判的能力。

网路实为辅助工具，好坏全仰赖使用者如何操作，近期不少热搜如辱骂女推销员、销售员不当留言等事件沸沸扬扬，无论是声讨挞伐社会乱象、嘲讽调侃政客，都赤裸的将网民素养公诸于世。

笔者认为，年轻一代具备掌握信息传播的能力，较未能在媒介上发声的“沉默弱势”人群优势，但若不操练独立思考，理性精辟发声，也不过落入无病呻吟或无礼咆哮的范畴。

作为社会公器，传统媒体是连接政府、政党及人民的中介，以平衡报道为原则传递主流意识，将受众引向冷静及客观的道路，能不失偏颇的看待时事。只是当对象不感兴趣并拒绝置入时，主流意识便陷入有力无处使的尴尬境地。

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又到了辞旧迎新之际，让我们告别选择性汲取网路价值观的习惯，再次重视关注起传统媒体，2019看似散发光芒，但仍然被层层迷雾笼罩，前方的亮度究竟来自灿烂阳光或是雷电交加，身为人民的你我都具备营造局势的能力，谁让现在是公众话语权当道的时代呢？