潘伟斯：成立小组探讨‧政府大厦装太阳能板 他表示，在州政府建筑物成功落实太阳能节能计划后，将进一步把节能计划扩展至各县市县议会，接着再推广至私人企业界，期盼柔州能成为国内引领采用太阳能、达致节能减碳的州属。

潘伟斯（左二）颁发奖品给填色比赛优胜者。（图：星洲日报）

（柔佛‧古来29日讯）柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯表示，柔州政府为推动建立低碳社区及打造绿化环境，已成立以他为首的小组，探讨如何由州政府领头率先在州政府大厦装置太阳能板，降低电能使用率。

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他表示，在州政府建筑物成功落实太阳能节能计划后，将进一步把节能计划扩展至各县市县议会，接着再推广至私人企业界，期盼柔州能成为国内引领采用太阳能、达致节能减碳的州属。

潘伟斯也是武吉峇都区州议员，他今天为古来市议会在古来太子城森林城市公园第二度举办的无车日活动开幕后，在新闻发布会上发表谈话。

响应减碳计划

他指出，州政府此举是为了响应能源科艺环境部长杨美盈日前提出的减碳计划，随着小组成立，明年1月将会召开会议拟定计划概念及可行性，接着就会展开太阳能板装置工程招标程序。

他坦言，有关计划采用的太阳能板不仅能减低电能使用量，还能通过将额外电力回卖给国能，从中降低装置太阳能板成本，不但有助于降低电费，更为绿化环境尽一份力。

他认为，我国阳光充沛，应善加利用太阳能节能减碳，达致减低电费及保护环境的双赢成效。

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另一方面，他在会上致词时也提及，古来市议会经过一番努力，在推行低碳社区计划上取得77%成效。

郑凯聪（左二起）与潘伟斯率领大队展开全长17公里的骑车路程。

郑凯聪：古来测试脚车专用道

士乃区州议员郑凯聪表示，古来市议会已在优美城特拉戴区至柔州名牌折扣购物中心（JPO）路段进行脚车专用道测试，完成测试后未来将在古来更多道路设立脚车专用道。

他表示，该计划是希望鼓励更多民众以脚踏车代步，身体力行达致低碳社区目标。

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他坦言，在公共设施仍不足情况下，要全面落实鼓励民众以脚踏车代步并不容易，但希望民众能从日常生活中做起，改变一些日常生活习惯就能为节能保护环境尽一份力。

参与今早活动的民众骑着脚踏车完成17公里路程，会场也备有韵律操、儿童填色比赛等活动，市议会也颁发援助品给予15户贫困家庭。

出席者包括：行动党古来市议员党鞭黄勃扬、古来土地局局长罗扎慕斯里亚迪等。