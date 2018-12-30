国内外发烧友聚务边嘉年华‧40古董车吸睛 由务边怀古楼、霹雳经典车协会及马新古董车协会联合举办的怀古楼及古董车嘉年华会今天在务边举行，共40辆古董车集体在怀古楼外展出，场面壮观，古董情怀更让人感觉置身在数十年前的怀旧时光。

（霹雳‧务边29日讯）由务边怀古楼、霹雳经典车协会及马新古董车协会联合举办的怀古楼及古董车嘉年华会今天在务边举行，共40辆古董车集体在怀古楼外展出，场面壮观，古董情怀更让人感觉置身在数十年前的怀旧时光。

广告

这些参与嘉年华会的古董车发烧友来自槟城、吉隆坡及柔佛，车队里不乏来自日本、德国及英国等的古董车，除了让古董车发烧友可通过此次活动互相交流，也与务边怀古楼合作，借此机会向大众推广务边，让大家了解这富有历史人文色彩的小镇。

除了有古董车展示，怀古楼外也有各式各样的摊位向民众展示务边的土特产，如沉香茶园的沉香茶及香饼等，让民众度过一个美好的周末。

皮莱：藉以古董车宣传务边

霹雳经典车协会副主席皮莱表示，此次的活动意义非凡，该协会一直以来都想要寻找新环境向大众展示古董车，而此次与务边怀古楼的合作，除了能够让古董车发烧友一起进行交流，同时为务边进行宣传，吸引更多人前来了解务边。

“通过古董车交流会能够促进民族之间的和谐，因为大家并不在意你来自哪一个族群及哪一个行业，我们都有共同的兴趣，而通过兴趣交流是一件非常棒的事。”

他表示，古董车队也会在明天前往昆仑浪进行古董车展示，有兴趣的民众可在早上9至11时前来昆仑浪观看，届时将有50辆古董车参与展出，其中包括莫里斯（Morris Garages）、福士伟根（Volkswagen）及劳斯莱斯（Rolls-Royce）等。

广告

共有40辆的古董车在务边怀古楼外进行展出，吸引许多民众前来观赏。（图：星洲日报）

黄诗情：活动促进旅游业

迪渣区州议员黄诗情表示，古董车与怀古楼同样拥有怀古情怀，双方的合作能吸引当地及外地民众前来务边，促进旅游业。

她表示，州政府现在也积极推广霹雳旅游业，同时希望通过各式各样的旅游嘉年华及活动让更多前来旅游的人了解当地的历史文化，而不是简单的走马看花。

出席者包括务边沉香园主席何坤橗、务边沉香园执行长何楚为、怀古楼楼主孙秋群、推荐务边工作者卢思敏。

广告

郑立慷：更多人认识务边小镇

丹绒马林区国会议员郑立慷表示，此次活动非常有意义，通过古董车与具有浓厚怀旧情怀的怀古楼合作能够吸引许多游客前来参与，让更多人认识务边这个宁静的历史小镇。

“许多经过务边的游客很少会驻留在此地参观，通过像类似今天的活动能让大众了解务边富有历史人文色彩，进而促进旅游业，吸引更多人前来参观。”