新春活动能激活文化街？商家不抱太大期望 商家对森州政府激活芙蓉文化街举措，抱持观望态度。

森州政府准备配合农历新年，在萧隆兴街进行 一连9天庆典，并且会张挂应节饰品、给老店粉刷及增设牌楼，还有年味十足的壁画设计等。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉29日 讯）商家对森州政府激活芙蓉文化街举措，抱持观望态度。

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希盟“全盘计划”迎春

作为政坛变天后的第一个农历新年， 希盟政府已有全盘“迎春计划”， 准备祭出一连9天庆典之余，还准备给文化街 和附近街道如萧隆兴路（旧称新加坡街）张挂 应节饰品、给老店粉刷新漆及增设牌楼，还有 年味十足的壁画设计等。

惟，尽管州政府兴致勃勃，强调新春嘉年 华只是第一炮，春节后会继续推广文化街；可 附近部份商家认为，就算人潮增加，生意量也 未必因此变好，不敢期望太多。

有“文化街”之称前，90年代的慕鲁格苏医生街和萧隆兴街也曾热闹兴旺。（档 案照）（图：星洲日报）

街道缺强烈“特色”

有商家认为，位于慕鲁格苏医生路（Jalan Dr.Murugesu）、也是衔接萧隆兴路的芙蓉文 化街，虽是一个具有历史价值的街道，建筑物 过百年、二战前就存在，可是此街道并没有强 烈可推的“特色”，若要激活及打造成为芙蓉 其中一个旅游区或打卡处，相信会充满挑战。

商家解释，文化街有别于隆市茨厂街或甲 州鸡场街，除了缺乏特色，也没道地手工艺品 或游客必买的本土产品；有的只是一些老杂货 店及药材店等，食肆、摊档及餐馆不多，“找 吃”难，正犯了旅游区的“大忌”。

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经济差市民少消费

商家说，芙蓉大街小巷近年来人潮缺 缺，加上近期经济不景，勒紧裤头 过日子的市民鲜少外出消费，逐渐“老化”的 芙蓉不再吸引年轻人前来，如此沉寂的芙蓉 市，要让一条老街“活起来”，似乎不容易。

他们直言，9天的新春活动或会让这老街 道出现比平时多一些的人潮，但这些人都是为 了参与活动和凑热闹而来，不一定会走入商店 消费，且有活动才有人潮，一旦没了活动，街 道将会恢复冷清，那并不是真正的“激活”。

此外，森州政府将替文化街和萧隆兴街道 的建筑进行粉刷，不过，商家称目前只收到通 知信，至于会被刷上什么颜色，则似乎将由政 府决定，但商家说，既然是免费粉刷，那政府 要怎么设计都无所谓。

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蔡发兴：持续办活动维持热度

仁和药行酒庄老板蔡发兴指出，文化街的 慕鲁格苏医生路，在易名前是称窝利街 （Wallich Street），当地商店有百年历史，而他在该 处经营了逾50年生意。

“门口的1号门牌，有百年历史，那铁牌上印有 Wallich Street，是文化街最初的名字，这里最旺的时 期，是芙蓉公市搬迁前。”

他说，公市搬迁后，新加坡街随后建了3层楼的 商业单位。此后该街道就没那么热闹了。

他认为，要是州政府能持续举办有素质的活 动，相信文化街可以热起来。

“有人潮就有商机，像我们药材店，应该会 有人走进来买饮料，可能给生意带来的影响不会太 大，但总会有一点。”

他直言，近期生意下滑了约30%，农历新年要 到了，生意也还没热，若能借助一些活动带动人 潮，算是好事。

宋女士：没美食难引客

文华杂货店店长 宋女士认为， 政府要激活老街是好事， 惟希望所采用的策略有效 且利于商家。

“我们在新加坡街 这么久，和文化街这么 近，但2条老街都没什么 特色，要恢复当年辉煌， 挑战很大，特别是老化的 不只是这几条老街，而是 整个芙蓉市。”

她说，文化街和附 近街道没特别值得推荐的 美食，很难吸引游客和年 轻人，希望政府在推行 “激活”计划时，能对这 些元素进行更多研究和考 量。

管有爱：人潮多也不会带动生意

新云礼磅秤店老板管有爱认 为，不管芙蓉文化街有多盛 大活动或多热闹盛况，以他所经营的生 意性质来说，几乎完全没影响。

“我们售卖和维修磅秤，就算文化 街有很吸引的活动、很热闹，人们应该 也不会忽然进来我的店消费，来看热闹 顺便买磅秤的可能性很低。”

他说，文化街活动傍晚时分才 开始，正好那是他的放工时间，可谓 “零”影响。

老街坊林金雅（88岁）说，窝利街 及新加坡街都是历史悠久的老街道，以 这家新云礼老店来说，他出世之前就存 在了，最热闹的时期是在芙蓉公市迁离 之前。